Los socios de Sánchez ansían suspender el Barcelona-Maccabi Tel Aviv del Día de Reyes

Cataluña se ha movilizado contra el Barcelona-Maccabi Tel Aviv, partido de la jornada 20 de la Euroliga que, si nada cambia, se jugará el próximo martes 6 de enero, Día de Reyes, a puerta cerrada en el Palau Blaugrana (20:30 horas). Unas 150 organizaciones sociales, entre ellas los socios del Gobierno de Pedro Sánchez en ERC, han solicitado la suspensión del encuentro por la visita a la Ciudad Condal de un equipo israelí.

Tras las protestas de los propalestinos en la Vuelta a España 2025 que impidieron la finalización de varias etapas, entre ellas la última en Madrid, el radicalismo por la guerra en la Franja de Gaza se extendió al baloncesto y ya son varios los partidos que no se han disputado con normalidad cuando acuden como visitantes conjuntos de Israel.

En Euroliga, se jugó a puerta cerrada el Valencia Basket-Hapoel Tel Aviv y equipos españoles de Eurocup o Champions también han recibido a distintos equipos israelíes sin sus aficiones ante las amenazas del radicalismo propalestino. Cabe recordar que en la Vuelta hubo un ciclista español derribado por un manifestante, Javi Romo, que tuvo que abandonar la carrera por las lesiones causadas en la caída.

Así las cosas, las autoridades, en consonancia con los clubes que hasta ahora han recibido a equipos israelíes en sus pabellones, han evitado cualquier tipo de susto al cerrar los recintos. El Palau será el siguiente, aunque en Cataluña la movilización en contra de Israel es mayor y está comandada por ERC, socio del Gobierno español de Sánchez.

Movilización por el Barcelona-Maccabi

El partido político junto al resto de entidades emitieron un comunicado conjunto al que se sumaron otras como la Cup, los Comuns, UGT o CCOO. La respuesta de los grupos de animación del Barça, a quienes el club devolverá la parte proporcional del abono por ese partido sin público, ha sido pedir la expulsión del Maccabi y del Hapoel de la Euroliga.

Dos días después de visitar al Barcelona, los israelíes, decimocuartos clasificados en el campeonato europeo, viajarán a Madrid, donde el año pasado por estas fechas ya hubo una protesta multitudinaria a las puertas del Palacio de los Deportes impulsada por Unidas Podemos. Y nadie duda de que en unos días se pueden repetir esas protestas a las puertas del Palau independientemente de que se juegue a puerta cerrada.

El club blanco confían en que el choque contra el Maccabi se pueda celebrar con público como en 2025, pero el miedo a que se vulnere la seguridad de los jugadores por un posible aquelarre político por parte del Gobierno de Sánchez como sucedió en la Vuelta puede cambiarlo todo. Desde la Euroliga, informan a este periódico que hasta el mismo día del partido (8 de enero) se puede adoptar una decisión u otra.

Hay que recordar que desde el pasado 1 de diciembre tanto Maccabi como Hapoel pueden disputar sus partidos como locales en su ciudad, Tel Aviv. Durante las dos últimas temporadas lo habían hecho en Belgrado y Sofía. El primer equipo español de la Euroliga en ir a Israel fue el Valencia y fue increpado junto a su entrenador, Pedro Martínez, por aficionados israelíes, lo cual costó una multa de 10.000 al equipo local.