El Barcelona-Maccabi Tel Aviv se jugará a puerta cerrada dos días antes de la visita israelí a Madrid

El Barcelona jugará a puerta cerrada su partido contra el Maccabi Tel Aviv de la jornada 21 de la Euroliga. Así lo ha comunicado este miércoles el club azulgrana mediante un escrito en el que confirma que no se admitirá público en el Palau Blaugrana por motivos de seguridad. Esta visita del equipo israelí que tendrá lugar en la fiesta de Reyes a las 20:45 horas será dos días antes del encuentro ante el Real Madrid en el Movistar Arena (8 de enero).

«El club ha tomado esta decisión una vez realizada la valoración correspondiente a la declaración de partido de alto riesgo, y así se ha trasladado al cuerpo de Mossos d’Esquadra, con la intención de garantizar la seguridad de todas las personas asistentes al partido, así como el correcto desarrollo de éste, tal y como ya han hecho otros equipos de Euroliga esta temporada», informó el Barça.

«El club devolverá la parte proporcional del importe del partido a todos aquellos socios y socias abonados al baloncesto para la temporada 2025-26, con la opción de que sea deducible en la renovación del abono de la próxima temporada. En el caso de compra individual de la entrada, el club devolverá su importe de forma íntegra», explicó la entidad.

Como decimos, dos días más tarde el Maccabi viajará a Madrid para enfrentarse a los de Sergio Scariolo y la idea del club blanco a día de hoy es disputarlo con afición. El Palau Blaugrana se volverá a vaciar como en la pandemia, un escenario que ya hemos visto esta temporada en la Euroliga en otro pabellón, el Roig Arena.