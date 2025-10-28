Resultados de la Copa del Rey 2025-2026: resumen, equipos clasificados y dónde ver gratis los partidos

La Copa del Rey ha arrancado con sorpresa. El Real Oviedo es el primer equipo de Primera División en caer, ante el colista del grupo 1 de Primera Federación, como es el Ourense CF. Además, Las Palmas se despide también ante el Extremadura, de Segunda Federación. Son las únicas sorpresas en esta primera ronda del torneo del KO, que ha arrancado este martes y que, hasta el jueves, celebrará un total de 56 enfrentamientos, entre equipos de hasta seis categorías distintas.

El conjunto asturiano ha sido el primero de la máxima categoría en caer. Hasta en dos ocasiones se adelantaron los carbayones, que ganaban 1-2 a la hora de partido. Sin embargo, el Ourense consiguió empatar en el último minuto del encuentro, para forzar una prórroga en la que terminaron ganando por 4-2. De esta manera, el equipo gallego daba la primera gran sorpresa de esta Copa del Rey.

El resto de equipos de Primera cumplían. El Getafe, en un duelo entre los hermanos Mayoral, goleó 0-11 al Inter de Valdemoro. Valencia o Girona también se impusieron, aunque los catalanes, como viene siendo habitual en esta competición, sufrieron. Se fueron a la prórroga los de Míchel ante el Costancia balear, de Tercera Federación, para ganar 2-3.

Segundas como el Burgos también sufrían en el alargue para cerrar su presencia en la segunda ronda, mientras que Racing, Cádiz, Granada, Cultural Leonesa, Albacete y Huesca ganaban sin excesivos problemas. Tampoco los tenía el Tenerife, líder absoluto de Primera Federación, ante el Alcalá madrileño.

Partidos y resultados de Copa del Rey