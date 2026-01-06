Confirmado por la Seguridad Social: el mejor lugar para jubilarse no es ni Madrid ni Cataluña

Desde el 1 de enero se han introducido varias modificaciones en lo que tiene que ver con las pensiones de jubilación, que reciben más de seis millones de personas en España. La Seguridad Social informó hace unas semanas sobre las comunidades autónomas en las que se recibe una pensión mayor a la hora de acceder a la retirada. El País Vasco es la parte del territorio español en la que se reciben las mejores cuantías. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la zona de España que es mejor para jubilarse.

En este 2026 se ha vuelto a retrasar la edad de jubilación en España conforme dicta la ley 27/2011 publicada en su día por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Desde el 1 de enero, los trabajadores que no cumplan con un mínimo de 38 años y tres meses de cotización en la vida laboral tendrán que esperar hasta los 66 años y 10 meses para retirarse sin sufrir penalizaciones en su pensión. En el próximo 2027, los que no lleguen a 38 años y seis meses tendrán que esperar hasta los 67 años.

Siguiendo los pasos de otros países como Dinamarca, que ya ha retrasado la edad de jubilación hasta los 70 años en casos concretos, todo hace indicar que España seguirá estos pasos en el futuro, visto el panorama que se presenta con las pensiones. Durante los próximos años se viene un goteo continuo de la llegada a la jubilación de la generación del baby boom y esto someterá a un fuerte estrés a la maltrecha hucha de las pensiones. Por ello, desde los últimos años se vienen haciendo políticas para penalizar a las personas que anticipen la llegada a la jubilación y bonificar a las que la demoren.

La mejor zona de España para jubilarse

¿Qué zona de España es la mejor para jubilarse? La Seguridad Social respondió a esta pregunta el pasado mes de diciembre, en la que realizó una clasificación de las pensiones medias de jubilación más altas, según las comunidades autónomas. El País Vasco ocupa el primer puesto de la tabla con una pensión de jubilación media de 1.841,80 euros, 329,07 euros más que la media de España, que es de 1.512,73 euros, según confirmó el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. A fecha de diciembre de 2025, en el País Vasco había 393.786 pensiones de jubilación activas.

Todo se explica gracias a los elevados salarios que han habitado en esta zona de España por el enorme poderío industrial con el que siempre han contado en la zona norte de España. A la hora de calcular la pensión de jubilación, se tienen en cuenta las carreras más largas y los salarios más elevados y, según informó el INE en 2023, el salario medio anual del País Vasco fue de 33.504,92 euros.

De esta forma, el País Vasco es la comunidad autónoma con la pensión de jubilación más alta, por delante de Asturias (1.779,04 euros), Madrid (1.733,78 euros) y Navarra (1.694,12 euros). Aragón, Cantabria, Cataluña o Ceuta también están por encima de la media nacional. Por su parte, las pensiones de jubilación más bajas de España están en Extremadura, Murcia o Galicia.

La media subirá en 2026

Todo hace indicar que estas cuantías aumentarán en los próximos meses por el aumento confirmado de las pensiones contributivas. Como ya está publicado en el Boletín Oficial del Estado tras ser aprobado por el Gobierno, las prestaciones de jubilación subirán a razón de un 2,7% desde el 1 de enero, por lo que a finales de este mes los jubilados españoles recibirán su nómina con un aumento de entre 30 y 92 euros, según la pensión. Esto provocará un aumento de alrededor de 500 euros al año.