El Gobierno da luz verde: autoriza la jubilación anticipada sin penalizaciones para un este grupo de trabajadores

Este recién inaugurado año 2026 llega con muchos cambios en materia de jubilación y el más importante tiene que ver con el nuevo retraso de la edad de jubilación. Esto también afecta a la jubilación anticipada a la que pueden acceder los trabajadores que cumplan con una serie de requisitos. El Gobierno aprobó el pasado mes de mayo una nueva norma que permitirá adelantar la retirada sin penalización a un nuevo grupo de trabajadores con oficios más peligrosos y penosos. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la jubilación anticipada en 2026.

A partir de este 1 de enero también llegan cambios con lo que respecta a la jubilación anticipada. Conforme dicta la Ley 27/2011 aprobada en su día por el Gobierno de Zapatero, en 2026 se vuelve a retrasar la edad de jubilación y los que no puedan acreditar 38 años y tres meses de cotización tendrán que esperar hasta los 66 años y 10 meses para jubilarse. Esto también retrasa la opción que tienen los trabajadores de adelantar hasta dos años la jubilación gracias a la anticipada voluntaria.

En 2026, los que tengan una cotización mínima de 35 años y dos de ellos sean dentro de los últimos 15, podrán retirarse a los 63 años si llegan a los 38 años y tres meses cotizados. Los que no cumplan con esta premisa tendrán que esperar hasta los 64 años y 10 meses para poderse retirar cumpliendo con una serie de penalizaciones, que suelen ir del 2,81% al 21%, dependiendo de los años cotizados y los meses que quieran adelantar la jubilación.

Durante el próximo año, todo hace indicar que no sufrirán este tipo de penalizaciones un grupo de trabajadores a los que se les aplicarán coeficientes reductores de la jubilación por razón de peligrosidad. Por ello, el Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de mayo un Real Decreto que regula el procedimiento previo para determinar los supuestos que permiten anticipar la edad de jubilación. En esta norma se ha definido de forma más exhaustiva la naturaleza de las actividades profesionales que puedan acceder a estos coeficientes. Eso sí, bajo ningún concepto se podrá adelantar la jubilación a una edad inferior a 52 años.

¿Jubilación anticipada en la construcción?

Elma Saiz anunció en su día en una comparecencia pública que esta nueva normativa puede llegar a más de un millón de empleados que a día de hoy pueden estar realizando un trabajo con un plus de toxicidad, penosidad y peligrosidad al que a día de hoy no se le aplican los coeficientes reductores. «Para acreditar que se dan las circunstancias que justifican la aplicación de los coeficientes reductores, se ha establecido una fórmula a partir de indicadores objetivos: la incidencia de la incapacidad temporal, los fallecimientos e incapacidades permanentes y la duración media de esos procesos», han confirmado desde el Gobierno.

«Sabemos que hay trabajos de especial dureza y otros que se hacen especialmente duros en los últimos años de vida laboral. No es sólo una intuición; los datos avalan que hay actividades con mayor siniestralidad y, en particular, hay actividades con más accidentes de trabajo y con más enfermedades profesionales asociadas», indicó en su día la ministra de la Seguridad Social.

Uno de los colectivos que llevan tiempo reclamando poder acceder a una jubilación anticipada sin penalizaciones son los trabajadores de la construcción, ya que, según apuntan desde los sindicatos, el 71% del personal de construcción podría encajar en la jubilación anticipada. «La peor situación, como desgraciadamente suele ser habitual en el sector, corresponde a los accidentes mortales; desde 2015 hasta 2024 hemos sido testigos de un aumento de un 52 % (86 mortales en 2015 frente a 135 en 2023)», apuntan desde CC.OO.

«El número de personas trabajadoras accidentadas mayores de 60 años en el sector construcción ha crecido un 65% entre 2020 y 2023. En el año 2023 (último año del cual tenemos datos consolidados), la cifra ascendió hasta 5.894, lo cual supone un 6,78% del total de accidentes del sector para ese año (en 2020 supusieron un 5% del total)», indican en un manifiesto en el que reclaman que se apliquen estos coeficientes reductores para este grupo de trabajadores.

Así que durante este 2026 se estudiarán los casos de los trabajadores de la construcción y serán beneficiados aquellos grupos que estén expuestos a una mayor peligrosidad durante su actividad laboral.