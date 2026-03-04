El grupo Mutua Madrileña cerró 2025 con un beneficio neto consolidado de 520,8 millones de euros, lo que supone un incremento del 14,8% en comparación con el año anterior, según ha informado la aseguradora este miércoles.

La firma aseguradora ha atribuido el crecimiento a la «buena evolución» de todos los negocios aseguradores, a la «positiva evolución» del negocio patrimonial y a los rendimientos obtenidos por las inversiones financieras.

Los ingresos totales del grupo, incluyendo el negocio internacional, alcanzaron los 9.757 millones de euros entre enero y diciembre, un 11,9% más que el ejercicio precedente. De esa cifra, las primas de No Vida en España avanzaron un 13,1%, hasta los 8.418 millones de euros, mientras que el negocio de Vida reportó primas por valor de 474 millones, un 12% más.

Dentro del segmento de No Vida, el ramo de Autos creció un 13,6%, hasta los 2.660 millones de euros; el de Salud, un 15,6%, hasta los 4.358 millones; y el de Multirriesgos, un 10,6%, hasta los 1.042 millones.

Mutua, que advirtió recientemente sobre la situación de las pensiones, ha señalado que dentro del ramo de Autos captó 560.000 pólizas netas el año pasado. Con esto, su cuota de mercado en el ramo fue del 18,6%, alcanzando un ratio combinado del 96,7%.

Las primas registradas por BCI Seguros, la aseguradora que tiene Mutua en Chile, experimentaron un alza del 8%, hasta los 945 millones de euros. La filial alcanzó un beneficio de 76,7 millones de euros, un 14% más.

SegurCaixa Adeslas, integrada por el grupo y participada por CaixaBank, obtuvo el año pasado unos ingresos totales de 5.950 millones de euros, un 12,5% más, con un beneficio neto de 560,7 millones de euros, lo que supone un alza del 31%. El ratio combinado en el ramo de Salud fue del 92,3%, lo que supone una mejora de 2,4 puntos porcentuales.

El negocio de El Corte Inglés Seguros elevó un 9,7% su producción de pólizas, hasta alcanzar 1,14 millones. Seguidamente, los ingresos aumentaron un 17%, hasta los 394 millones de euros, al tiempo que el beneficio neto se situó en 75,2 millones, un 6% más.

De esta forma, el resultado del negocio asegurador de la firma creció un 15,2% en el año, hasta los 339 millones, mientras que el resultado de las inversiones se elevó un 11,8%, hasta los 264 millones de euros.

El negocio de gestión patrimonial, integrado no solo por Mutuactivos, sino también por EDM y Orienta Wealth, cerró el año con activos bajo gestión valorados en 28.392 millones de euros, un 15,7% más. El grupo ha destacado que Mutuactivos logró 1.400 millones en captaciones netas durante el año pasado, lo que junto con el efecto mercado, elevó el patrimonio gestionado hasta los 17.348 millones, un 20% mas.

EDM concluyó el año con un patrimonio de 2.820 millones, un 2,1% más que el ejercicio anterior; al tiempo que Orienta alcanzó los 8.224 millones, un 12,4% más.