El presidente del Grupo Mutua Madrileña, Ignacio Garralda, ha alertado sobre la posibles consecuencias de la escalada del petróleo por la guerra de Irán en la economía española, tanto respecto al crecimiento como a la inflación. A su juicio, el mayor riesgo es que el precio del crudo siga subiendo y alcance niveles de 100 dólares, algo que califica de «catastrófico».

«Si la subida petróleo llega a 100 dólares, tendría un efecto catastrófico: va a provocar un aumento de la inflación si se mantiene en el tiempo», ha explicado el presidente de Mutua en la presentación de los resultados del grupo en 2025. «Los bancos centrales tendrán que contraatacar subiendo los tipos de interés, y eso siempre impacta en la actividad económica de empresas y familias. Sería un factor muy adverso para el crecimiento económico», ha añadido. Como informa hoy OKDIARIO, este movimiento encarecerá también las hipotecas.

«¿De qué depende? De la duración del conflicto. Hay dos versiones: que sea un acto más o menos rápido, tipo Venezuela, o que Irán quiere dilatarlo en el tiempo, porque afecta a economías muy dependientes del petróleo: China e India. Si la duración afecta a China y empieza a mover peones, la situación se puede complicar mucho», según Garralda.

El presidente de Mutua también ha comentado la amenaza de donald Trump de cancelar las relaciones comerciales con España, que costará 24.700 millones a nuestro país entre exportaciones a inversores si se concreta.

«Es es estilo Trump, es difícil saber si está en los hechos. A nosotros nos da mucha cobertura Europa, eso nos va a venir bien porque, ante las repercusiones comerciales, embargos o aranceles, tenemos el paraguas europeo, los demás países de la UE deberían ayudarnos a enfrentarnos a esta situación. Lo importante no es enfrentarse a Trump, sino no alejarse de Europa», según Garralda.

Uno de los sectores que puede sufrir un mayor impacto del conflicto, por la posible interrupción de las cadenas de suministros, es el automóvil: «No cabe duda de que la guerra puede afectar al automóvil, ya afectó la de Ucrania. Gracias a Dios, el Canal de Suez no está afectado, pero si esa zona es impracticable, empezarán a subir los suministros. Y no sólo los coches, también los recambios. La repercusión en la siniestralidad sería enorme, por los mayores costes de taller».

Respecto a la situación de los mercados, el primer ejecutivo de Mutua sostiene que «los mercados habían seguido subiendo a pesar de que todo el mundo decía que tenía que parar, y al final el riesgo geopolítico se ha transformado en financiero. Tenía que pasar, y desgraciadamente ha sido por una guerra».

Ahora bien, ha asegurado que «la posición de Mutuactivos ya era defensiva porque en algún momento se tenía que trasladar el riesgo, tanto en renta variable como en fija, donde hemos acortado plazos y reducido el riesgo corporativo de las empresas (nos centramos en grado de inversión). Innegablemente, estas caídas van a afectar a casi todos los fondos, pero su caída será menor que la media del mercado».