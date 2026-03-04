A menudo buscamos la fórmula del bienestar en complicadas rutinas de gimnasio o dietas restrictivas que acaban generando más estrés que otra cosa, pero la clave podría ser mucho más cotidiana.

Una reciente investigación de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y la Sociedad Española de Neurología ha puesto cifras a algo que sospechábamos: el simple hecho de compartir el proceso de cocinar y sentarse a la mesa con otros es un auténtico bálsamo para el cerebro, capaz de reducir el estrés y multiplicar nuestra felicidad.

La receta de la felicidad: cocinar en equipo

El estudio, realizado en colaboración con el CIBEROBN e IKEA, ha utilizado biometría e IA para medir qué ocurre en nuestra mente entre fogones. Los resultados son asombrosos: cocinar acompañados dispara la alegría en un 232% en comparación con hacerlo solos.

No se trata sólo de preparar alimentos, sino del ambiente de cooperación que se genera. Al repartir tareas y colaborar en una receta, fomentamos la empatía y el sentido de pertenencia. Esta actividad funciona como una práctica de «atención plena» natural, ayudando a desconectar de las presiones externas y centrando nuestra mente en el presente, lo que reduce drásticamente los niveles de cortisol y estrés.

El móvil: el «invitado» que arruina tu bienestar

Uno de los descubrimientos más impactantes de la investigación es el efecto negativo de la tecnología. Aunque creamos que mirar las redes sociales mientras comemos nos entretiene, la realidad es que el móvil reduce nuestra alegría en un 32%.

Los expertos advierten que los dispositivos digitales generan un estado de alerta que fragmenta nuestra atención. Esto no sólo nos impide disfrutar del sabor de los alimentos, sino que empeora la absorción de nutrientes y aumenta el riesgo de obesidad, ya que perdemos la noción de saciedad. En definitiva, la digitalización en la mesa no nos conecta, sino que crea un escenario de soledad que perjudica directamente nuestra salud mental.

Comer acompañado es salud, no un trámite

Gracias a este estudio, sabemos que la compañía humana reduce el sentimiento de rechazo en más de un 23%. Al comer con alguien, la tarea deja de ser un simple «trámite» para sobrevivir y se convierte en una experiencia emocional positiva.

Compartir mesa nos obliga a comer más despacio, mejora nuestra digestión y fortalece los vínculos afectivos. En un mundo cada vez más digital y acelerado, volver a la cocina para compartir tiempo y mantel se perfila como la herramienta más sencilla y poderosa para mejorar nuestra calidad de vida de forma inmediata.