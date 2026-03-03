Noam Chomsky: «Si asumes que no existe esperanza, garantizas que no habrá esperanza»

La esperanza es una de las formas más humanas que existe de hacer posible lo imposible, Noam Chomsky lanzó una importante frase sobre ella. Aunque vivamos en un mundo que nos invita a pensar siempre en lo peor, siempre hay espacio para la esperanza, en especial cuando hemos sido testigos de grandes milagros. No son tan obra de un ser superior, sino de la capacidad del ser humano para centrarse en una serie de elementos que pueden ser esenciales.

Sin duda alguna, habrá llegado ese momento de empezar a pensar en algunos detalles que pueden acabar siendo los que nos harán hacer un cambio de tendencia que puede ser esencial. Es hora de conocer lo que dice uno de los grandes pensadores del siglo XX, en función de una de las fortalezas del ser humano que en estos días dejamos atrás. La mente humana puede jugar un papel fundamental en estas jornadas en las que quizás tocará empezar a ver llegar algunas peculiaridades que llegan sin avisar y pueden acabar siendo las que nos marcarán muy de cerca.

Noam Chomsky es un pensador extraordinario

A día de hoy y a sus 97 años este lingüista y filósofo, forma parte de los pocos que son capaces de adelantarse a todo con su forma de analizar la realidad que nos rodea. El poder de esas palabras que lanzamos sin apenas darnos cuenta de lo que pueden significar, están más presentes que nunca.

Es momento de dejar salir algunos elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Con la mirada puesta a una serie de peculiaridades que llegan con fuerza y que pueden acabar generando más de una sorpresa inesperada.

Por lo que, estas reflexiones acaban siendo la mejor opción para conectar directamente con un universo interior que tiene una fortaleza mucho más grande de lo que nos imaginaríamos. Unas palabras contundentes que nos hacen analizar bien qué es lo que decimos.

Somos lo que creemos lo que pensamos, lo que expresamos, por lo que, cada elemento que llega a nuestro día a día, acabará marcando una importante diferencia que deberemos empezar a ver llegar. Con un pensador como Chomsky haciéndonos llegar a las profundidades de nuestras creencias, empezar desde cero, replantearnos nuestros pensamientos pueden acabar siendo la antesala de algo más.

Si asumes que no hay esperanza, garantizarás que no hay esperanza

La esperanza es lo último que se pierde, pero quizás no deberíamos tirar nunca la toalla, es una garantía de que se ha perdido y que se puede llegar a unos niveles que quizás nos invitan a batallar un poco más. Noam Chomsky con esta y otras frases nos ayudó a conectar un poco más con un brillante mundo interior.

Te proponemos unas frases más de este pensador para reflexionar sobre la sociedad actual de una forma que quizás puede llegar a sorprenderte más de la cuenta.

“Estados Unidos es inusual entre las democracias industriales en cuanto a la rigidez del sistema de control ideológico, adoctrinamiento, podríamos decir, ejercido a través de los medios masivos”

“Soy lo que es llamado aquí un ateo secular, excepto que ni siquiera puedo decir que soy un ateo porque no está del todo claro lo que se me pide negar.”

“La ciencia es una exploración de preguntas muy difíciles. Sin menospreciar la teoría de la evolución, eso es un avance intelectual tremendo, pero no te dice nada acerca de si hay o no lo que la gente cree cuando hablan acerca de Dios. Ni siquiera habla de ese tema.”

“Los únicos derechos deben ser aquellos que se consiguen en el mercado laboral (…) Las únicas oportunidades están en la cárcel o en el mercado laboral, sea lo que sea lo que allí puedas ganar”

“La idea básica que atraviesa la historia moderna y el liberalismo moderno es que el público debe ser marginado. El público en general es visto no más que como excluidos ignorantes que interfieren, como ganado desorientado.”

“Lo que quiere básicamente el capital financiero es moneda estable, no crecimiento”

«La propaganda es a una democracia lo que la coerción a un estado totalitario”

“La tradición intelectual es de servilismo hacia el poder, y si yo no la traicionara me avergonzaría de mí mismo.”

“Si crees en la libertad de expresión entonces crees en la libertad de expresión para puntos de vista que te disgustan.”

“El propósito de los medios masivos… no es tanto informar y reportar lo que sucede, sino más bien dar forma a la opinión pública de acuerdo a las agendas del poder corporativo.”

“Si asumes que no existe esperanza, entonces garantizas que no habrá esperanza. Si asumes que existe un instinto hacia la libertad, entonces existen oportunidades de cambiar las cosas.”

“Si no creemos en la libertad de expresión para la gente que despreciamos, no creemos en ella para nada.”

“No deberíamos estar buscando héroes, deberíamos estar buscando buenas ideas.”

“Los derechos no se conceden, se conquistan.”