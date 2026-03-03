Programa Fallas 2026: todos los actos falleros hoy 3 marzo de 2026 en Valencia

Las Fallas de Valencia 2026 viven otro día de actos que se focalizarán en la mascletá que tendrá lugar en la plaza del Ayuntamiento de la ciudad a las 14:00 horas. La pirotecnia Alto Palancia será la encargada de disparar este espectáculo que reunirá a miles de falleros, valencianos y turistas a primera hora de la tarde. Consulta todo lo que debes saber sobre el programa de las Fallas 2026 para este martes 3 de marzo.

Mientras los artistas falleros preparan sus fallas para la plantá y cientos de miles de valencianos esperan con alegrías las Fallas de Valencia 2026, los actos se siguen sucediendo en la ciudad antes de la semana grande fallera, que tendrá lugar entre el 15 y el 19 de marzo, Día de San José en el que se pondrá punto y final a los festejos con la tradicional Cremá. Antes de ello, millones de personas se agolparán en las calles de la capital de la Comunidad Valenciana para vivir una de las fiestas más importantes de nuestro país.

Después de celebrar el primer fin de semana de Fallas, este 3 de marzo se celebrará la tradicional mascletá en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. El pasado domingo 1 de marzo se celebró el primer espectáculo pirotécnico y este acto tendrá lugar a las 14:00 horas de forma interrumpida hasta el próximo jueves 19 de marzo, día en el que acaban las fiestas. Así que este martes todos los valencianos y turistas procedentes de todos los puntos de España tienen una cita en la plaza del Ayuntamiento.

La mascletá de este 3 de marzo será obra de la pirotecnia Alto Palancia, que disparará 190,33 kilos de pólvora en un total de 405 segundos. Como suele ser habitual en cada celebración de las Fallas de Valencia, esta empresa procedente de Castellón hará vibrar la ciudad durante un corto periodo de tiempo en el que el ruido de la pólvora tendrá un sentido musical y creará una melodía única.

Programa del 3 de marzo en las Fallas de Valencia 2026

Esta mascletá, que se celebrará a las 14:00 horas en la plaza del Ayuntamiento, y que será presidida por las falleras mayores, su corte de honor y demás personal institucional, será el único acto de las Fallas de Valencia para este martes 3 de marzo. Este es el programa de las Fallas de Valencia para este 3 de marzo:

14:00 horas: Mascletá en la Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia Alto Palancia.