Previsión AEMET: Andalucía con cielos nublados, chubascos y vientos fuertes en el Estrecho

Hoy, 3 de marzo de 2026, en el conjunto del territorio andaluz se prevén intervalos de cielos muy nubosos, con chubascos ocasionales en la parte suroccidental. Las sierras orientales y el área del Estrecho experimentarán nubes bajas y brumas matinales. Aunque las temperaturas ascenderán de forma generalizada, en algunas zonas las mínimas se mantendrán sin cambios. Los vientos serán flojos a moderados, con un levante fuerte en el Estrecho y el litoral almeriense, donde se esperan rachas muy intensas.

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 3 de marzo

Cielo inestable con riesgo de lluvia en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, donde la jornada de hoy promete ser un tanto inestable. A primera hora, la temperatura se mantendrá fresca, rondando los 10 grados, mientras que el viento del noreste soplará suavemente a 15 km/h. Sin embargo, a medida que avance la mañana, la probabilidad de chubascos aumentará, dejando un ambiente cargado que podría sorprender a más de uno.

Ya por la tarde, el termómetro alcanzará los 23 grados, pero la sensación térmica podría ser más cálida. Las nubes se irán acumulando y el riesgo de lluvia será notable, especialmente en la tarde-noche. Con una humedad que podría hacer que el aire se sienta pesado, es recomendable llevar un paraguas si se planea disfrutar de la luz del sol hasta su ocaso a las 19:19.

Córdoba: cielo gris y viento fresco

Las calles de Córdoba despiertan con un aire fresco y una ligera brisa que anticipa un día de cambios. El cielo, cubierto por un manto gris, sugiere que la tranquilidad matutina podría verse interrumpida por la llegada de fenómenos meteorológicos que alterarán la rutina habitual. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados, con un viento del noreste que soplará a 25 km/h, creando una sensación de frescura.

A medida que el día avanza, se espera un contraste notable entre la mañana y la tarde. Aunque no se prevén lluvias hasta la noche, el viento podría intensificarse, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica baje a 8 grados. Con una humedad que oscilará entre el 45% y el 100%, es recomendable llevar una bufanda para enfrentar la inestabilidad del tiempo.

En Huelva, cielos nublados y ambiente agradable

El tiempo se presenta con cielos parcialmente nublados a lo largo de la mañana y la tarde, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 21 grados. Aunque hay posibilidad de algunas lluvias, estas serán ligeras y no afectarán significativamente la jornada. El viento soplará de forma suave, creando un ambiente agradable.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas, ya que el ambiente será tranquilo y propicio para salir a disfrutar de la ciudad. Aprovecha para respirar aire fresco y disfrutar de la naturaleza.

Ambiente fresco y lluvioso hoy en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un ambiente fresco, donde la temperatura mínima ronda los 14 grados y la sensación térmica se siente similar. A medida que avanza la mañana, el cielo se presenta cubierto y la probabilidad de lluvia es alta, alcanzando un 80% hasta el mediodía. El viento soplará desde el este a una velocidad media de 30 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h, lo que añade un toque de intensidad a la jornada.

Por la tarde, la situación no mejora, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 100% y el cielo seguirá cubierto. La temperatura máxima alcanzará los 20 grados, pero la sensación térmica podría ser más cálida. Con una humedad relativa que puede llegar al 90%, el ambiente se sentirá pesado. El sol saldrá a las 07:53 y se pondrá a las 19:21, brindando más de 11 horas de luz en un día que promete ser muy variable y húmedo.

Jaén: cielos despejados y tarde soleada

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 9 grados, ideal para disfrutar de un paseo. A medida que avanza el día, el ambiente se calienta, alcanzando una máxima de 21 grados por la tarde, con un viento suave del sureste que aportará una agradable sensación térmica. Es un buen momento para salir a disfrutar del sol, así que no olvides llevar ropa ligera y protegerte del sol, ya que la tarde promete ser espléndida.

Cielo despejado con chubascos por la tarde en Málaga

Las primeras horas traen un cielo despejado y fresco, con temperaturas que rondan los 11 grados. A medida que avanza la mañana, el mercurio irá ascendiendo hasta alcanzar los 20 grados por la tarde, aunque la probabilidad de lluvia se incrementará, con chubascos intermitentes esperados en la tarde-noche.

Con el viento soplando del sur a una velocidad media de 20 km/h, se recomienda llevar un paraguas si se planea salir más tarde. La humedad, que variará entre el 55 y el 100 por ciento, puede hacer que la sensación térmica se sienta más intensa, así que es mejor estar preparado para un cambio en el clima.

Granada: cielo nublado y probabilidad de lluvia

La mañana en Granada se presenta con un cielo algo nublado y temperaturas frescas que rondan los 6 grados, lo que puede generar una sensación térmica más baja. A medida que avance el día, el tiempo irá cambiando, con una probabilidad de lluvia que aumentará en la tarde-noche, aunque las temperaturas alcanzarán hasta los 18 grados, ofreciendo un respiro del frío matutino. Es recomendable llevar un paraguas y vestirse en capas, ya que el viento del norte puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo esperado.

Almería: cielo despejado y brisa fresca

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de la mañana, con temperaturas frescas que rondan los 16°C. A medida que avanza el día, el mercurio se elevará hasta alcanzar los 21°C por la tarde, mientras el viento del noreste sopla a 20 km/h, aportando una agradable brisa.

Sin embargo, la tarde-noche podría traer algunas precipitaciones puntuales, con una probabilidad de lluvia del 5%. Se recomienda llevar un abrigo ligero, ya que la sensación térmica podría descender a 14°C al caer el sol a las 19:05.

