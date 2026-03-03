Adiós a una de las tiendas más famosas de Madrid: acaba de cerrar en Las Rozas y ha dejado a todos sin palabras

El pasado 28 de febrero se tuvo que decir adiós a un las tiendas más conocidas del noroeste de Madrid. Durante los días previos muchos se pasaron para hacer sus últimas compras, por lo que cuando llego el sábado, el cierre no pasó desapercibido en Las Rozas, donde el establecimiento llevaba casi cinco años formando parte del paisaje comercial de Európolis.

La compañía había anunciado que el sábado 28 iba a ser el último día de apertura y organizó una despedida los días 27 y 28 de febrero. Desde entonces, el local ya no opera y la actividad se ha trasladado a otros puntos de la región. En concreto, el adiós ha sido para una de las tiendas más famosas de Ikea en Madrid, la que estaba en la Calle del Cabo Rufino Lázaro, 2, que como decimos, se ubicaba en el área comercial de Európolis.

Adiós a una de las tiendas más famosas de Madrid

La tienda abrió en agosto de 2021 como parte de la estrategia de expansión en formato urbano de Ikea. La idea era acercar la marca a zonas con alta demanda sin necesidad de que los clientes se desplazaran hasta las grandes superficies tradicionales. De este modo, y con unos 3.000 metros cuadrados, el espacio estaba orientado principalmente a salón, cocina y comedor, además de ofrecer servicios vinculados a la compra online y planificación personalizada. No era el típico almacén gigante al que la firma sueca tiene acostumbrado al público, sino un modelo intermedio.

Sin embargo, según ha explicado la propia compañía, el establecimiento no alcanzó los niveles de afluencia previstos. Aunque el proyecto respondía a una tendencia de proximidad, muchos clientes continuaron optando por los centros de gran formato o directamente por el canal digital. Ese menor flujo de visitantes terminó por precipitar la decisión.

El cierre definitivo fue el 28 de febrero de 2026

La información oficial de la tienda ya indicaba que el último día de apertura sería el sábado 28 de febrero de 2026. Desde esa fecha, el local dejó de operar de manera definitiva. Además, el Punto de Recogida de Las Rozas ya había cesado su actividad el 24 de enero de 2026, una señal previa de que el repliegue estaba en marcha. Para muchos vecinos que utilizaban el servicio Click & Collect, el cambio se notó incluso antes del cierre formal.

El establecimiento, que había comenzado su actividad con la expectativa de consolidarse como referencia en el noroeste madrileño, terminó su recorrido tras poco más de cuatro años y medio.

Qué ocurrió con los trabajadores

Una de las principales dudas tras el anuncio fue qué pasaría con la plantilla. La tienda contaba con alrededor de medio centenar de empleados. Según las informaciones publicadas por medios económicos como Cinco Días, la clausura no implicó despidos. La empresa aseguró la recolocación del personal en otros centros de la Comunidad de Madrid.

Este matiz resulta relevante en un contexto donde los cierres comerciales suelen ir acompañados de ajustes laborales. En este caso, la compañía presentó la decisión como una medida puntual dentro de su estrategia operativa. De hecho, la firma atraviesa un momento positivo en España, con beneficios récord y una plantilla que supera las 9.700 personas tras la creación de nuevos puestos en el último ejercicio fiscal comunicado.

Qué alternativas tienen ahora los clientes

Tras el cierre, los clientes del noroeste de Madrid deben acudir a otros establecimientos para realizar compras, devoluciones o recogidas de pedidos.

La compañía recomendó dirigirse a:

IKEA Alcorcón

IKEA San Sebastián de los Reyes

IKEA Ensanche de Vallecas

Además, desde el 12 de enero de 2026, el espacio de Las Rozas, junto con Goya, La Vaguada y Fuencarral, ya se centraba únicamente en inspiración y asesoramiento, dejando de gestionar devoluciones. Para pedidos pequeños, la empresa también recuerda la posibilidad de devolución a través de oficinas de Correos, con un coste de 1 euro si el artículo cabe en una bolsa FRAKTA. En cuanto a la política general, en España se mantienen los 365 días para cambios o devoluciones de productos adquiridos.

El fin de una etapa en Európolis

El adiós a esta, una de las tiendas más famosas de Madrid, ha tenido un componente simbólico en una zona como Európolis, caracterizada por su concentración de grandes superficies y tiendas especializadas en hogar y decoración. Durante estos años, el establecimiento había servido como punto de referencia para quienes buscaban asesoramiento más cercano sin desplazarse a centros más alejados. Su desaparición deja un vacío en el mapa comercial del municipio.

No se trató de un cierre abrupto ni de una crisis empresarial, sino de un ajuste estratégico tras no cumplir las previsiones de visitantes. Aun así, para muchos vecinos supuso la despedida de una tienda que se había integrado en la rutina diaria de compras. Desde el 1 de marzo, la actividad ya se concentra en otros puntos de la región. Las puertas de Las Rozas quedaron cerradas el 28 de febrero, marcando el final de un proyecto que nació como apuesta urbana y que finalmente no logró consolidarse como se esperaba.