Alineación posible del Barcelona contra el Atlético de Madrid: Pedri vuelve al once
La alineación del Barcelona tendrá a Pedri como protagonista para intentar buscar la remontada contra el Atlético de Madrid en el partido de vuelta de la semifinal de la Copa del Rey a partir de las 21:00 horas de este martes 3 de marzo. Hansi Flick saldrá con las bajas de Lewandowski, De Jong, Eric García, Gavi y Christensen. También apunta a titular Cancelo en defensa.
Con Joan García como portero titular comienza la alineación del Barcelona para medirse este martes al Atlético de Madrid. El gran objetivo del guardameta catalán será intentar dejar la portería a cero. Es una de las claves si el Barça quiere conseguir la remontada.
Para ayudar a Joan García a dejar la portería a cero, el Barcelona saldrá en su alineación con la novedad de Cancelo como lateral izquierdo por delante de Balde. En el derecho se mantiene Koundé. La pareja de centrales estará formada por Cubarsí y Gerard Martín.
La gran novedad de la alineación del Barcelona estará en el centro del campo. Vuelve a ser titular Pedri. El canario acumuló minutos ante Levante y Villarreal, y contra el Atlético de Madrid volverá a salir de inicio después de superar su lesión. Estará acompañado en esta posición por Marc Bernal y Fermín López.
La alineación del Barcelona termina con la delantera y liderada por un Lamine Yamal que llega a este partido tras marcar su primer hat-trick como profesional. En la otra banda jugará Raphinha y en la punta de ataque Ferran Torres.
Esta es la posible alineación del Barcelona para medirse este martes al Atlético de Madrid en el Camp Nou con motivo de la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Bernal, Fermín López; Raphinha, Lamine Yamal y Ferran Torres.