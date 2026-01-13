Oficial: Joao Cancelo vuelve al Barcelona

Joao Cancelo vuelve al Barcelona. Su cesión hasta final de temporada por parte del Al-Hilal ya es oficial y Hansi Flick dispondrá del refuerzo que necesitaba en una posición para la que no contaba con un especialista. El lateral derecho portugués regresa al equipo azulgrana con 31 años y tras año y medio en Arabia Saudí. El luso no estaba jugando con Simone Inzaghi y ambos clubes han alcanzado un acuerdo de interés mutuo.

Cancelo sólo había jugado seis partidos hasta ahora con el Al-Hilal en el presente curso, con un gol incluido, y buscará convertirse en el dueño del carril derecho en el Barça lo antes posible, además de para volver a sentirse futbolista para convencer a Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, de cara al Mundial 2026.

El defensa disputó 41 encuentros a las órdenes de Xavi Hernández en la temporada 2023-24 (cuatro goles y cinco asistencias) y su pérdida no fue de buen gusto para la afición blaugrana después de rendir a un alto nivel. Casi dos años después, Cancelo volverá a Barcelona y podría debutar el próximo 18 de enero en Anoeta contra la Real Sociedad en Liga, ya que en ningún caso llegará a tiempo para la Supercopa de España, pese a celebrarse en Yeda (Arabia).

Comunicado del Barcelona sobre Cancelo

Ahora sí, João Cancelo ya es de forma oficial nuevo jugador culer. El FC Barcelona y Al Hilal Saudi FC han llegado a un acuerdo para la cesión del jugador portugués hasta final de esta temporada. Lucirá el dorsal ‘2’.

En su acto de firma, que ha tenido lugar este martes en las oficinas del Club, han participado el presidente del FC Barcelona Joan Laporta, el vicepresidente primero Rafael Yuste, el directivo Joan Soler y el Director del Área de Fútbol Anderson Luis de Souza Deco, además de los familiares que han acompañado al futbolista.

De esta forma, João Cancelo ha regresado al FC Barcelona. El portugués ya defendió la camiseta del FC Barcelona durante la temporada 2023/24, cedido por el Manchester City. En ese curso tuvo un papel destacado como culer, disputando un total de 42 partidos —32 de Liga y 10 de Champions—, en los que marcó cuatro goles (dos en la Liga y otros dos en la Champions) y repartió cinco asistencias (cuatro en la Liga y una en la Champions). Una vez finalizada la cesión, el 30 de junio de 2024, puso rumbo al Al-Hilal SFC, su actual club de procedencia, con el que ha disputado 45 partidos en una temporada y media.

Antes de su primera etapa en el Barça, el defensa ya había construido una trayectoria de primer nivel. Nacido en la localidad de Barreiro, pronto fue reclutado por el Benfica, junto a casa, donde levantó una Liga, una Copa, una Copa de la Liga y una Supercopa.

Más allá de los títulos, el Valencia le fichó convencido de su potencial, una apuesta que quedó confirmada durante sus tres primeras temporadas en la Liga española. Posteriormente vivió dos experiencias en el fútbol italiano: primero en el Inter de Milán y después en la Juventus, donde todavía dio un paso adelante en su rendimiento. El verano de 2019 dio el salto al Manchester City, club con el que estuvo tres temporadas y media, aunque durante este período vivió etapas como cedido en el Bayern de Múnich y en el propio FC Barcelona.