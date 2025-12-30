Luis de la Fuente: «Estamos convencidos de que podemos ganar el Mundial»

En plena Navidad, la Ciudad del Fútbol de Las Rozas respira calma. Allí, lejos del ruido y con el foco ya puesto en el Mundial de 2026, Luis de la Fuente atiende a OKDIARIO con serenidad y convicción. España vuelve a ser respetada, reconocida y señalada como una de las grandes favoritas, y el seleccionador transmite orgullo por el camino recorrido y ambición por lo que está por venir. Tranquilo, feliz y directo, analiza sin rodeos el presente y el futuro de una selección que vuelve a ilusionar. El riojano despide este 2025 desde los más alto del ránking FIFA y con ganas de brillar en el año que está a punto de comenzar.

Pregunta: Usted toma las riendas de la Selección en diciembre de 2022, tras caer contra Marruecos en Qatar y siendo décimos en el ránking FIFIA. Hoy España es campeona de Europa, de la Liga de Naciones y primera. No es un título, pero ¿qué importancia tiene para ustedes?

Respuesta: Tiene mucha importancia porque es un reconocimiento al trabajo. Al trabajo de una generación de futbolistas excepcional, de un cuerpo técnico que se ha dejado la vida con ellos y de todos los departamentos que acompañan a la selección. Poner en valor todo eso no es fácil. Pasar del décimo al primer puesto con la cantidad de selecciones potentes que hay no garantiza nada, pero siempre es mejor estar ahí.

P: Estar entre las mejores selecciones del mundo invita al orgullo.

R: Sin duda. Entre las diez primeras hay grandísimas selecciones y muchas son candidatas al Mundial. Creo que este puede ser el Mundial con más aspirantes al título de la historia.

P: Antes de centrarnos en el Mundial, usted ha hablado públicamente de su deseo de disputar la Finalísima. Ya es una realidad ¿Le ilusiona?

R: Muchísimo. Me encantará jugarla. Será una final con dos selecciones de un nivel que muy pocas veces se ve. Será un partido espectacular y muy atractivo para el mundo del fútbol.

P: Desde fuera daba la sensación de que Argentina dudaba.

R: No lo creo. No conozco las interioridades de su federación. Sé que a Scaloni y a mí nos hace ilusión. A mí no me condiciona jugar este tipo de partidos. Siempre quiero disputar encuentros importantes, con títulos en juego, y siempre pienso en positivo.

P: ¿Un partido así puede condicionar la preparación del Mundial?

R: Para los profesionales, no. Para el entorno puede tener más impacto mediático. Puedes jugar bien y perder, como nos pasó contra Brasil o Colombia, partidos en los que merecimos más. Nosotros analizamos todo con tranquilidad y sabiendo cuándo se hacen bien las cosas.

P: Hablemos del Mundial. ¿Qué sensaciones le dejó el sorteo en Washington?

R: Vine emocionado. Fue un espectáculo impresionante, tanto por la estética como por lo que representa estar en un Mundial que creo que será histórico: por el número de selecciones, su nivel, los desplazamientos y todo lo que implica. Va a ser una experiencia maravillosa.

P: ¿Percibió a España como una de las grandes favoritas?

R: Eso no es presión, es reconocimiento. Nadie obliga a nadie a hablar de España. Para nosotros es poner en valor el trabajo que se está haciendo y un estímulo para seguir mejorando.

P: ¿España es favorita para ganar el Mundial?

R: Sí, vamos a pelear por el Mundial. Eso no garantiza nada. Hay muchas selecciones candidatas: Brasil, Argentina, Francia, Alemania, Portugal, Inglaterra, Marruecos… Que nos consideren favoritos es positivo, pero nos obliga a trabajar más duro y a no perder la perspectiva.

P: El formato del torneo implica muchos viajes. ¿Le preocupa?

R: Lo que más me inquietaba eran las distancias y hemos conseguido minimizarlas en la primera fase. Dos partidos en Atlanta y desplazamientos asumibles. Es la estructura del Mundial y hay que aceptarla con normalidad.

P: ¿Y el desplazamiento a Guadalajara por la altitud da miedo?

R: Forma parte de la competición. No podemos empezar a pensar sólo en los viajes. Es una suerte estar ahí y hay que vivirlo con naturalidad.

P: Analizando el grupo, ¿qué lectura hace de los rivales?

R: Cabo Verde es una selección físicamente muy potente. Arabia Saudí está creciendo mucho y viene de ganar a Argentina en el último Mundial. Uruguay es historia del fútbol, con un gran seleccionador y futbolistas de primer nivel. La fase de grupos no permite errores. Hay que llegar concentrados desde el primer partido.

P: ¿Le gusta que los grandes no se crucen hasta rondas avanzadas?

R: Me da igual. En cada eliminatoria te enfrentas a los mejores que han llegado hasta ahí. No hay cruces fáciles si quieres llegar a la final.

P: Centrándonos en la actualidad, ¿hay debate en la portería?

R: Ninguno. Tenemos cinco o seis porteros entre los mejores del mundo. Los que vienen tienen nivel de sobra. Lo importante es que estén sanos.

P: Álvaro Morata se ha quedado fuera en dos convocatorias. ¿Qué necesita para volver?

R: Recuperarse bien y volver a sentirse fuerte y confiado. He hablado con él. Tiene mucho que aportar, futbolística y humanamente, y ojalá podamos volver a verle al mejor nivel.

P: Carvajal y Rodri también generan preocupación.

R: Quedan muchos meses. Confiamos en su evolución. Son jugadores clave y esperamos ver sus mejores versiones.

P: ¿Siente que se ha faltado al respeto a usted o a la Selección?

R: A mí no, pero a veces sí hay incomprensión hacia lo que representa la Selección. Representamos a todo un país y las decisiones siempre se toman pensando en el bien del fútbol español.

P: ¿Cómo gestiona cuando un jugador debe regresar a su club?

R: Siempre protegemos al futbolista. Si no está en condiciones, vuelve a su club. Nunca pondremos en riesgo su salud.

P: Para terminar, al ser una entrevista navideña, ¿qué le pide a 2026?

R: Salud. Para todos. Para poder trabajar bien y llegar al Mundial con los futbolistas sanos.

P: ¿Y ganar el Mundial?

R: Pelear por ello ya es un éxito. Es un sueño y vamos a luchar por ello porque estamos convencidos de que podemos ganar el Mundial.

P: España no supera una eliminatoria mundialista desde 2010.

R: Los retos están para superarlos. Pensamos en el presente y en el futuro. Claro que queremos ganar el Mundial, es una de nuestras grandes ilusiones.