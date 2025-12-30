De la Fuente: «Ser favoritos no es presión, es un reconocimiento al trabajo»

Luis de la Fuente se muestra tranquilo y optimista de cara al Mundial de 2026. En una entrevista concedida a OKDIARIO en Las Rozas durante la época navideña, el riojano afirmó que la condición de favoritos de la selección española no supone una presión adicional, sino un reconocimiento al trabajo de los últimos años.

«Ser favoritos no es un premio ni un título, pero para nosotros es muy importante», explicó el técnico. Destacó que ocupar la primera posición del ránking FIFA refleja el esfuerzo de toda una generación de futbolistas, de su cuerpo técnico y de los distintos departamentos que acompañan a la Selección. «Poner en valor todo ese trabajo es lo más importante. No es fácil pasar del décimo al primero, y menos en un contexto con selecciones tan potentes», subrayó.

De la Fuente insistió en que esta condición de favoritos no garantiza nada, pero sí evidencia que España ha sabido mantenerse entre las mejores selecciones del mundo. «Siempre es mejor estar ahí. Nos dice que vamos por el buen camino y nos invita a seguir trabajando más duro para mejorar», añadió.

El seleccionador también se refirió a la percepción internacional sobre el combinado nacional. Según De la Fuente, que España sea considerada favorita por medios y expertos externos no genera presión extra, sino un reconocimiento externo al gran trabajo que se realiza en la Selección. «A esas personas nadie les obliga a hablar de España. Si reconocen que somos favoritos, están valorando nuestro esfuerzo y eso nos anima a seguir», afirmó.

Además, Luis de la Fuente destacó que la condición de favoritos refuerza la responsabilidad de pelear con todas las mejores selecciones del mundo. «Significa que hay que seguir trabajando con intensidad, sin perder de vista que vamos a competir contra equipos de primer nivel como Brasil, Argentina, Alemania o Francia», finalizó.