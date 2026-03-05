Carlos Alcaraz y su comentada reacción sobre el conflicto de Irán: «Estoy preocupado…»

La guerra desatada en Oriente Medio no es esquiva para el mundo del deporte, tampoco para el tenis, sobre todo con la disputa del Masters 1000 de Indian Wells en marcha desde este miércoles. Allí estará Carlos Alcaraz, ganador de dos de las tres últimas ediciones en California, las de 2023 y 2024. En rueda de prensa, Carlos Alcaraz manifestó su preocupación por el conflicto en Irán.

El español ha comenzado de forma espectacular su temporada, con pleno de victorias y dos títulos, los que cosechó en el Open de Australia y el torneo ATP 500 de Doha. Con ambos suma 12 triunfos en pista y quiere continuar con esa racha en el Masters 100 de Indian Wells.

Carlos Alcaraz fue cuestionado en sala de prensa, antes de su estreno en el Masters 1000 de Indian Wells, sobre el conflicto de Irán. La guerra entre Estados Unidos e Israel con el país de Oriente Medio ha ocasionado un bloqueo aéreo en todo ese sector del mundo. El español reflejó su «sorpresa» por cómo se estaban dando los acontecimientos, con múltiples ataques con bombas en diferentes países de Oriente Medio.

Y es que Carlos Alcaraz jugó hace apenas unos días en Doha, donde logró el título, uno de los países que se está viendo afectado por el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel. La sorpresa del español llega tras conocer que hay jugadores y personal de la ATP que se encuentra atrapada y bloqueada en Dubái, ante el cierre de las líneas aéreas en la zona por las incesantes bombas.

«Ver a los jugadores bloqueados me ha preocupado un poco», expresaba Carlos Alcaraz, que no dudo en mostrar su preocupación y desear que todo se solucione rápido y puedan volar cuanto antes: «Espero que puedan viajar y venir aquí rápidamente. Sigo concentrado para competir al máximo nivel, aunque todos estamos preocupados por la situación».

Y es que los tenistas están constantemente viajando de un lado a otro del mundo, cada pocas semanas, disputando diferentes torneos en todo el planeta, de Estados Unidos a Australia.

La racha de Alcaraz en juego

Otro de los temas que trató Carlos Alcaraz, además del conflicto en Irán, fue la posibilidad de batir el excepcional récord que hoy atesora Novak Djokovic. El serbio logró en 2011 la increíble cifra de 41 victorias consecutivas, racha que extendió hasta Roland Garros, que se juega habitualmente entre mayo y junio, momento en el que perdió en semifinales ante Roger Federer.

Alcaraz lleva en estos momentos 12 victorias consecutivas y espera que sean más con este nuevo título. «No te das cuenta de lo difícil que es hasta que lo intentas», explicó al refrescar el dato sobre Djokovic, desarrollando el reto: «Solo llevo 12, me doy cuenta de que todavía tengo que ganar 4 o 5 de los torneos más importantes del mundo, vaya. Estoy muy orgulloso de mi comienzo de temporada, espero que la racha continúe jugando buen tenis. Creo que en la pista controlo mis emociones aún mejor que antes, esa ha sido la clave de mi buen nivel de tenis últimamente. Cuando estoy tranquilo, puedo encontrar soluciones».