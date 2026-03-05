Feijóo derogará la Ley Trans porque «ser mujer no puede ser un mero trámite declarativo»

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha adelantado que derogará la Ley Trans si llega al Gobierno porque «ser mujer no puede ser un mero trámite declarativo». Lo ha hecho en la clausura del acto Mujeres Libres, organizado por el Grupo Parlamentario Popular.

«En nuestro país basta con una afirmación para que un hombre pueda ser considerado legalmente una mujer y, por tanto, esquivar los juzgados de violencia de género, entrar en un vestuario de mujeres o participar en una competición deportiva femenina», ha señalado al respecto.

Así, ha manifestado que su «posición es clara» y «debemos derogar la ley que permite esto». «Ser mujer no puede ser un mero trámite declarativo, conduce al borrado de las mujeres y, por tanto, es inaceptable», ha sentenciado.

Además, ha señalado que le «preocupa que errores como estos, estén resultando contraproducentes en la causa de la libertad porque están alejando de la libertad a muchos chicos y chicas, y no podemos consentirlo». Así, ha dejado claro que su partido se opondrá «con claridad a las proclamas que acaban convirtiendo la causa de la igualdad en una causa antipática» porque su «camino es otro».

Por otro lado, ha recordado que en nuestro país «se puede ser feminista sin ser de izquierdas porque en nuestro país las mujeres son libres de ser y pensar lo que les dé la gana». «España tiene que seguir acogiendo a todas las mujeres que luchan por la libertad y no preguntar por su carnet ideológico para reconocer su valentía», ha manifestado.