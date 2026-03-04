Bombazo en la exploración espacial: la NASA encuentra en Marte sales que mantienen el agua líquida a -70ºC

Los últimos hallazgos del robot Curiosity han puesto de cabeza la exploración espacial en el planeta rojo. Según informa la NASA y el Jet Propulsion Laboratory, descubrieron unas estructuras geológicas denominadas boxwork que sugieren que el agua líquida persistió en Marte mucho más tiempo del que los científicos y astrónomos estimaban hasta ahora.

Estos restos de sales minerales, con forma de telarañas gigantes sobre el terreno, indican que el subsuelo marciano albergó flujos hídricos en épocas donde se pensaba que el planeta ya era un desierto congelado.

El análisis realizado por los expertos de la misión en el Monte Sharp cambia la cronología de la habitabilidad marciana. El hecho de que estas sales y minerales se depositaran en fracturas de la roca implica que el nivel freático se mantuvo elevado, lo que permitió condiciones potencialmente aptas para la vida microbiana incluso cuando la superficie comenzaba a transformarse en un desierto.

La NASA encuentra en Marte sales que mantienen el agua líquida a -70 ºC

Las recientes investigaciones de la NASA en el cráter Gale confirman que el agua líquida fluyó por el interior de las rocas marcianas mediante una red de fracturas complejas. El rover Curiosity, tras seis meses de estudio en una zona de crestas minerales de hasta dos metros de altura, detectó que estas formaciones de sales actuaron como un refugio térmico y químico.

Los científicos de la misión, con datos del Jet Propulsion Laboratory, sostienen que estas estructuras permitieron que el agua permaneciera activa a temperaturas extremas de hasta -70 ºC, lo que retrasó el proceso de congelación total en el entorno marciano.

La presencia de estas sales de tipo sulfato y carbonatos en las cavidades del terreno demuestra que el Marte antiguo tuvo ciclos de humedad tardíos. Al circular por las grietas del subsuelo, los minerales reforzaron las paredes de las rocas, lo que crea estas rejillas que pueden verse tras milenios de erosión eólica.

El misterio de las telarañas de Marte se resuelve

La formación de este boxwork, que desde el espacio se ve como una telaraña, es entonces un proceso de mineralización por aguas subterráneas. Durante el ascenso al Monte Sharp, el vehículo de la NASA analizó de cerca estas crestas, algo inédito hasta la fecha.

«Parece casi una autopista por la que podemos conducir», explica Ashley Stroupe, ingeniera de operaciones del Jet Propulsion Laboratory, al referirse a la pericia necesaria para mover un robot de casi una tonelada sobre estos muros naturales tan estrechos.

Los análisis realizados con el laboratorio interno del rover revelaron:

Presencia de minerales de arcilla en las zonas elevadas de las crestas.

en las zonas elevadas de las crestas. Detección de carbonatos en los huecos arenosos entre las formaciones.

en los huecos arenosos entre las formaciones. Hallazgo de nódulos rugosos, señal inequívoca de una presencia constante de agua en el pasado.

La habitabilidad y la vida en Marte

La científica Tina Seeger, de la Universidad de Rice, destaca que la presencia de estas estructuras tan arriba en la montaña obliga a replantear la altura del antiguo nivel freático. Esto significa que el agua necesaria para sostener la vida duró más de lo previsto.

A través de una técnica de química húmeda, la NASA busca ahora compuestos orgánicos en estas muestras de polvo de roca. Los resultados preliminares apuntan a un cambio climático marciano mucho más gradual, donde las épocas húmedas volvían de forma intermitente.

La misión continuará ahora su ruta por la capa de sulfatos, buscando entender cómo este mundo pasó de ser un lugar con ríos a un desierto de hielo, porque si el agua circuló de esta forma, la ventana de tiempo para que existiera vida microbiana se expande considerablemente hacia el presente geológico.