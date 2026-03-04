Manuel Viso, médico, advierte por esto que tenemos en la cocina y usamos todos los días: un foco de enfermedades graves

Esto que tenemos en la cocina y usamos todos los días, es un foco de enfermedades graves. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial. En estos días en los que realmente cada detalle cuenta y puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra alegría inesperada. Es hora de pensar en un elemento que tenemos en la cocina que quizás no acaba siendo demasiado bueno.

Un foco de enfermedades graves puede acabar siendo lo que nos dará este tipo de detalles que pueden ser las que nos hagan descubrir que la comida no es nada buena. El médico advierte por esto que tenemos en la cocina y usamos todos los días, un foco de enfermedades graves puede estar más cerca de lo que nos imaginaríamos.

Un foco de enfermedades graves

Las enfermedades graves pueden quizás acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Una novedad que puede ser esencial es saber lo que dicen los expertos que analizan este tipo de elementos que tenemos por delante.

La limpieza de la casa quizás se quede en una parte de la casa para la que necesitamos un poco más de ayuda. La cocina acabará siendo lo que nos afectará de lleno, en estos días en los que realmente queremos mejorar en salud, nada mejor para hacerlo que con la ayuda de una serie de elementos que un experto se encarga de poner sobre la mesa.

Es hora de saber qué es lo que podemos conseguir prestando atención a unos utensilios que son los que se dedican a limpiar y a protegernos de determinados elementos. Unas bacterias que empiezan a ser un problema y que, sin duda alguna, acabaremos obteniendo de una manera diferente.

Estaremos muy pendientes de unos cambios que parece que serán esenciales y que, sin duda alguna, acabarán marcando una diferencia significativa. Este tipo de elementos que llegan sin avisar acabarán siendo claves en unas jornadas en las que cada detalle contará.

Esto que tenemos en la cocina y usamos todos los días

Todos los días tenemos un estropajo preparado para limpiar una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. En estos días en los que prestamos atención a casi todo, nada mejor que estar pendientes de un estropajo que puede tener más bacterias perjudiciales para nuestra salud, de lo que nos imaginaríamos.

Los expertos de Microbio nos explican que: «Se ha demostrado que los estropajos de la cocina son el mayor foco de coliformes de toda la casa, después del sifón del desagüe. En los estropajos se han llegado a aislar bacterias patógenas como Campylobacter, Enterococcus cloecae, Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Salmonella o Staphylococcus. Por eso, hay personas que tienen la costumbre de hervir en agua caliente o de meter en el microondas el estropajo para limpiarlo e higienizarlo. Sin embargo, a pesar de lo que mucha gente cree estas prácticas no son muy efectivas, y no parece que reduzcan el número de bacterias mucho más del 60%. Los estropajos no sólo actúan como un almacén de microorganismos sino que también contribuyen a diseminarlos por todas las superficies de la cocina en las que se usen. Por eso, los estropajos se consideran una de los principales causas de los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos».

Siguiendo con la misma explicación: «Hasta ahora todas estas conclusiones se habían obtenido con estudios en los que se cultivaban las bacterias presentes en los estropajos. Se calcula que esta técnica del cultivo solo representa un 1-2% de todos los microorganismos que pueden estar presentes en la muestra -recuerda que la inmensa mayoría de los microorganismos son no cultivables, no sabemos todavía cómo crecerlos y cultivarlos en el laboratorio-. Por eso, un grupo de microbiólogos alemanes han aplicado las más sofisticas técnicas de biología molecular para analizar el microbioma completo del estropajo de cocina. Han obtenido el DNA completo de catorce estropajos de la cocina de distintos domicilios de una zona de Alemania. Algunos fueron lavados con agua hirviendo o en el microondas. Además incluyeron como «control» muestras de siete estropajos nuevos recién comprados en el supermercado. El DNA extraído de los estropajos fue analizado por pirosecuenciación del gen 16S RNA y los datos analizados bioinformáticamente. Además, los microbios presentes en los estropajos se estudiaron mediante microscopía confocal e hibridación in situ fluorescente (FISH-CLSM). Como ves , high-tech para estudiar el estropajo. Los resultado de este trabajo son impresionantes. Aunque los estropajos nuevos probablemente no estén estériles, no se encontraron bacterias en ellos, lo que sugiere que la colonización bacteriana de los estropajos es algo que ocurre durante su uso en la cocina. Se demostró que los estropajos estaban colonizado por 118 géneros bacterianos diferentes. El grupo más importante fue es de las Pseudomonas (68,5%), seguido del grupo Bacteroidetes (26,3%) y Actinobacteria (3,7%)».