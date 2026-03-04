EEUU eleva sus críticas a Sánchez y le acusa de «poner vidas americanas en riesgo»

La Casa Blanca ha vuelto a cargar contra Pedro Sánchez, acusándole de tener una postura «inaceptable» en cuanto a Irán y de poner «en peligro las vidas de los estadounidenses». Así lo ha trasladado el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Asimismo, el dirigente estadounidense ha dicho que el presidente del Gobierno «se está aprovechando intencionadamente» de los movimientos de Estados Unidos y «de todos los aliados de la OTAN, que han dado un paso al frente». «La OTAN nunca ha sido tan fuerte como con Trump, y los españoles no quieren pagar su parte», ha señalado.

Respecto a las declaraciones de este martes de Donald Trump, que anunció desde el Despacho Oval que rompería «todos los tratos comerciales» con nuestro país, Scott Bessent ha afirmado que «la frustración del presidente Trump con el Gobierno español está justificada». «Es inaceptable que los españoles se muestren tan poco cooperativos respecto a las bases estadounidenses». Y es que el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al inicio del conflicto de Oriente Medio, anunció que EEUU no podría usar las bases de Rota y Morón para atacar a la dictadura de los ayatolás.

En este sentido, el secretario del Tesoro estadounidense ha afirmado en una entrevista en CNBC que «todo lo que frene a Estados Unidos a la hora de sacar adelante esta guerra de la forma más rápida y efectiva posible pone en peligro vidas estadounidenses». «Los españoles están poniendo vidas estadounidenses en peligro», ha recalcado.

Al ser preguntado sobre el embargo comercial a España, Bessent ha asegurado que esta medida sería un «esfuerzo combinado», y ha insistido en que la postura de Trump está justificada, habida cuenta de que los españoles «han sido actores terribles».

«Han sido el único miembro de la OTAN que no ha cumplido los requerimientos y están actuando deliberadamente como unos oportunistas, aprovechándose de Estados Unidos y el resto de miembros que sí han dado el paso. La OTAN nunca ha sido tan fuerte como con el presidente Trump, pero los españoles no quieren pagar lo suyo», ha expresado, antes de puntualizar que Estados Unidos «es el país que más contribuye a la OTAN».

Las declaraciones de Donald Trump

En una reunión en el Despacho Oval con el canciller alemán, Friedrich Merz, Trump dejó claro este martes que no quiere «saber nada» de España porque es «un aliado terrible»: «No queremos saber nada de ellos. Vamos a cortar todos los tratos comerciales con España. No son amistosos. No tienen nada que necesitemos. Tienen buena gente, pero un mal liderazgo».

En alusión a las bases de Rota y Morón, Trump aseguró que EEUU las usara cuando «quiera: «Podemos volar y usarlas, y nadie nos va a decir lo contrario, pero no tenemos que hacerlo».

La respuesta de Sánchez

Por su parte, Pedro Sánchez ha rescatado el «no a la guerra» y el «trío de las Azores». Así se ha expresado en una declaración institucional desde La Moncloa por la escalada de tensión. «No se puede responder a una ilegalidad con otra, así empiezan los grandes desastres de la humanidad», ha subrayado el jefe del Ejecutivo en un discurso grabado, sin preguntas.

Sánchez ha comenzado expresando «la solidaridad del pueblo español con los países atacados ilegalmente por el régimen de Irán», entre los que ha destacado Chipre, miembro de la Unión Europea bombardeado por la dictadura de los ayatolás como represalia al ataque estadounidense.

Sánchez ha llamado a «estar preparados» incluso para «una guerra larga con numerosas bajas y con consecuencias graves», también «en términos económicos» y ha comparado el rechazo del Gobierno socialista al ataque de EEUU a Irán asegurando que la postura es «la misma» que ha mantenido «en Ucrania o en Gaza».