China sale en defensa de Sánchez y exige a Trump que deje de «usar el comercio como un arma»

China ha salido en defensa de Pedro Sánchez y ha llamado a Estados Unidos a dejar de «instrumentalizar el comercio» después de que Donald Trump amenazara este martes con «cortar todos los tratos comerciales con España».

La portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, ha arremetido contra el presidente estadounidense, señalando que «el comercio no debe instrumentalizarse ni usarse como arma». Asimismo, ha dicho que «las acciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán violan las leyes internacionales».

Respecto a la situación en el estrecho de Ormuz -una importante ruta para el transporte de petróleo y el gas a nivel mundial-, ha indicado que «sus aguas circundantes constituyen importantes canales internacionales para el comercio».

«Salvaguardar la seguridad y la estabilidad en esta región va en el interés común de la comunidad internacional. China insta a todas las partes a detener de inmediato las operaciones militares, evitar una mayor escalada de tensiones y un mayor impacto en la economía mundial», ha sentenciado.

Trump carga contra Sánchez

China ha salido en defensa de Pedro Sánchez después de que este martes Donald Trump dinamitara todos los puentes con el Gobierno español. En unas declaraciones ante los medios desde la Casa Blanca, el presidente estadounidense dijo que España «es un aliado terrible» y que iba a «cortar todos los tratos comerciales».

En una reunión en el Despacho Oval con el canciller alemán, Friedrich Merz, Trump dejó claro que no quiere «saber nada» de España: «España es un aliado terrible, no queremos saber nada de ellos. Vamos a cortar todos los tratos comerciales con España. No son amistosos. No tienen nada que necesitemos. Tienen gran gente, pero un mal liderazgo. Les he dicho que cortemos todo con ellos».

Acto seguido, Trump preguntó a su secretario del Tesoro, Scott Bessent, presente en el Despacho Oval, la posibilidad de imponer un embargo a España. Éste destacó que el Tribunal Supremo de EEUU «ha reafirmado la capacidad» del presidente para aplicar este tipo de medidas.

Además, en alusión a las bases de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla), Donald Trump aseguró que EEUU las usara cuando «quiera». «Podemos volar y usarlas, y nadie nos va a decir lo contrario, pero no tenemos que hacerlo», dijo al respecto. Y es que el Ejecutivo español advirtió de que no permitiría que EEUU usara estas bases en su ataque contra Irán.

Pedro Sánchez rescata el «no a la guerra»

Por su parte, Pedro Sánchez ha rescatado el «no a la guerra» y el «trío de las Azores» para coger oxígeno electoral. Así se ha expresado el líder socialista en una declaración institucional desde La Moncloa por la escalada de tensión tras las críticas del presidente de Estados Unidos.

«No se puede responder a una ilegalidad con otra, así empiezan los grandes desastres de la humanidad», ha subrayado el jefe del Ejecutivo en un discurso grabado, sin preguntas.

Sánchez ha comenzado expresando «la solidaridad del pueblo español con los países atacados ilegalmente por el régimen de Irán», entre los que ha destacado Chipre, miembro de la Unión Europea bombardeado por la dictadura de los ayatolás como represalia al ataque estadounidense.

Sánchez ha llamado a «estar preparados» incluso para «una guerra larga con numerosas bajas y con consecuencias graves», también «en términos económicos» y ha comparado el rechazo del Gobierno socialista al ataque de EEUU a Irán asegurando que la postura es «la misma» que ha mantenido «en Ucrania o en Gaza».