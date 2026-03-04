Las Cabañuelas de Jorge Rey confirman la DANA que llega a España: «Se esperan nevadas»

Se esperan nevadas en España, la peor de las noticias posibles la confirma un Jorge Rey que advierte también de una nueva DANA que llega con fuerza. Será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor. Con la mirada puesta a un cambio de tendencia que puede acabar siendo la que nos marcará de cerca en este inicio del mes de marzo en el que realmente todo puede ser posible. Será la hora de visualizar un cambio de ciclo que, sin duda alguna, puede acabar siendo la que nos afectará de lleno. En estos días en los que realmente cada detalle será esencial.

Las nevadas se esperarán en estos días en los que realmente cada elemento puede acabar siendo esencial. Es hora de apostar claramente por una situación del todo inesperada, en estos días en los que realmente todo puede acabar siendo posible. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en unos días en los que quizás tocará sacar el paraguas y esperar lo peor, en estos días en los que realmente cada detalle cuenta. Este experto no duda en darnos alguna que otra sorpresa ante una serie de cambios que pueden acabar siendo esenciales.

Se esperan nevadas importantes

Las nevadas que podemos recibir en estos días pueden ser incluso más elevadas de lo que esperábamos en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Es hora de conocer lo que puede pasar en estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca.

Con la mirada puesta a determinadas situaciones que pueden acabar convirtiéndose en la antesala de algo más. Con este tiempo que tenemos por delante, visualizar una novedad importante en estos días en los que realmente cada detalle cuenta.

De una forma que nos costará incluso creer lo que nos está esperando un cambio en un tiempo que será plenamente invernal en una época del año en la que deberíamos empezar a ver un cambio de tendencia. En busca de ese sol y buen tiempo que parece que se nos resiste.

Media España está sumergida de lleno en un tiempo que nos recordará lo peor del invierno, en lugar de ver llegar ese cambio de ciclo que, sin duda alguna, deberíamos empezar a visualizar de una forma muy diferente.

Confirman la nevada y la DANA las Cabañuelas de Jorge Rey

El experto en el tiempo Jorge Rey, no duda en darnos algunas novedades sobre lo que nos está esperando. En unos días en los que parecerá que el tiempo nos da alguna que otra sorpresa. Es importante estar pendientes de unas cabañuelas que parece que aciertan de lleno ante lo que llegará.

En este vídeo viral parece que tiene muy claro lo que puede pasar en unas jornadas en las que el tiempo puede convertirse en la antesala de algo más. Estaremos pendientes de unos cambios que pueden ser esenciales que tengamos en mente.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «La borrasca Regina unida a la entrada de un frente atlántico mantendrá una situación de inestabilidad en la Península y Baleares. Así predominarán los cielos nubosos o cubiertos y se darán precipitaciones, al principio en Baleares y este peninsular terminando por afectar a la mayor parte del territorio, si bien siendo poco probables y de carácter ocasional en el cuadrante suroeste. Se prevén fuertes, con acumulados significativos, en la Comunidad Valenciana y Cataluña, pudiendo serlo también en zonas aledañas además de, al final con la llegada del frente, en el norte de Galicia y Asturias. Asimismo podrá darse algún chubasco localmente fuerte en Baleares y alguna tormenta ocasional en el Levante. Nevará en montañas de la mitad norte por encima de 2000 metros, bajando la cota al entorno de los 1500 m. en el noroeste. En Canarias se espera una tendencia a la estabilización, si bien con cielos nubosos y precipitaciones en el norte de las islas montañosas e intervalos nubosos en el resto con posibilidad de algún chubasco ocasional. Bancos de niebla en interiores del tercio oriental peninsular, regiones de Andalucía y Galicia y entornos de montaña, con calima en la Península, Baleares y este de Canarias tendiendo a menos. Las temperaturas máximas descenderán en la mayor parte de la Península y Baleares, notablemente en Galicia, y exceptuando ascensos en el sur de Andalucía. Pocos cambios en Canarias. Mínimas en descenso en la mitad sur peninsular, en ascenso en la norte y Canarias y con pocos cambios en Baleares. Heladas débiles en el Pirineo».

Las alertas estarán activadas: «Precipitaciones fuertes con acumulados importantes en regiones de la Comunidad Valenciana y Cataluña, pudiendo darse también en regiones aledañas así como en el norte de Galicia y Asturias. Descenso notable de las temperaturas máximas en Galicia. Predominará viento del norte y nordeste con intervalos de fuerte en la fachada oriental peninsular y en Canarias, con viento moderado del este en Baleares y viento flojo de componentes sur y este en el resto rolando a norte en Galicia y meseta Norte y a oeste en el resto, siendo moderado en litorales. Son probables intervalos fuertes y rachas muy fuertes de poniente en Alborán y de norte en litorales de Galicia».