Audiencias de ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’ de ayer, martes 3 de marzo

El Hormiguero y First Dates sabían que en la noche de ayer, martes 3 de marzo de 2026, tenían muy poco que hacer frente al encuentro en abierto del Barça y el Atlético de Madrid. La semifinal de la Copa del Rey irrumpe con fuerza en La 1, cumpliendo con todos los pronósticos y dejando a Motos y los suyos en mínimo. Después, La Revuelta se ha beneficiado del arrastre del fútbol para medirse ante la final de GH DÚO, que, pese a estar llena de emoción en su edición más polémica, no ha conseguido barrer como en años anteriores.

La victoria de los blaugranas, aunque no les sirvió para pasar a la final, fue vista por un 26.9 % de cuota y 4.028.000 espectadores en su emisión en la principal cadena de TVE. Se convierte, además, en lo más visto del día y le da a la pública el liderato del día frente a Antena 3. Sin La Revuelta, que comenzó pasadas las 23 h, El Hormiguero esta vez sí que ha notado mucho el efecto del fútbol, marcando su mínimo de temporada y el peor dato en mucho tiempo de un programa de estreno. Con un 10.3 % de cuota y 1.541.000 televidentes de media, estos datos son más propios de las repeticiones que emite Antena 3 en Navidad y verano, aunque le sirve para ser segunda opción.

Bastante atrás se queda el resto de ofertas: First Dates (6.9 % y 1.027.000), Horizonte (5.9 % y 883.000) y El Intermedio (5.4 % y 816.000). De esta manera, el fútbol, como se esperaba, ha reventado por completo la programación de la noche del martes.

‘GH DÚO’ y ‘La Revuelta’, inesperados rivales en el ‘prime time’

Los efectos del partido se han seguido notando incluso una vez finalizado, puesto que TVE decidió cancelar la emisión de The Floor, para emitir La Revuelta una hora después de lo habitual. Broncano, aunque no consigue aguantar ni a la mitad de la audiencia del fútbol, sí que consigue que más de un millón de espectadores se quede en La 1, haciendo que durante su hora y media de emisión lidere con un 12.8 % y 1.183.000 espectadores de media.

GH DÚO, pese a que era su final, también nota el cambio de programación y pierde contra La Revuelta, pero una vez que termina el programa de La 1, a eso de las 00:30 h, lidera. La victoria de Carlos Lozano fue vista por un 14.2 % de la audiencia y 884.000 espectadores de media, lo que significa su segundo mejor dato de la edición, aunque se queda lejos de otras ediciones, pero eso tiene mucho que ver con el momento complicado que vive Telecinco.

En tierra lejana, la nueva serie turca de Antena 3, frena su gran progresión después de tres semanas por encima de que sus capítulos pasen del 13 %. Pese a la bajada, se queda en segunda posición del prime time con un buen 11.6 %, datos que a Renacer, serie que ocupaba su hueco hasta hace poco, le costaba alcanzar en muchas noches.

En Cuatro, Código 10 reúne al 7.1 % y 450.000 espectadores, datos habituales, pero por debajo de sus últimos récords, que habían estado incluso por encima del 8 %. Cierra la tabla laSexta, que sigue sufriendo en sus noches con Apatrullando (3.5 % y 326.000), esperando con ganas el regreso de Pesadilla en la cocina y los estrenos de Marc Giró y de Aimar Bretos para su prime time.