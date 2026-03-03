Audiencias de ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’ de ayer, lunes 2 de marzo

El Hormiguero y La Revuelta se han preparado para vivir una semana llena de fútbol, marcada desde este mismo lunes por el encuentro entre el Real Madrid y el Getafe, aunque el resto de la semana tendrán que sufrir por las semifinales de la Copa del Rey, que se podrán ver en abierto en La 1. Broncano deberá ceder su hueco, mientras que Motos y Sobera deberán luchar contra el deporte por las audiencias. Volviendo al lunes, Casados a primera vista celebra un nuevo datazo en el prime time, mientras que en La 1 no pueden celebrar nada por culpa de Decomasters, que sigue hundido en las noches del lunes.

La visita de Josema Yuste a El Hormiguero deja un 12.3 % y 1.603.000 espectadores, datos que le sirven para liderar, aunque con datos más bajos de lo normal. También, sufre La Revuelta, que con un 9.7 % y 1.253.000 salva los muebles y no marca mínimo de temporada, aunque lo hace por poco, perdiendo el 11 % de cuota que suele conseguir desde hace meses en su particular duelo con el show de Trancas y Barrancas.

El culpable, como ya hemos avisado, es el fútbol, que se ha llevado la tercera plaza del access prime time al reunir el partido entre el Real Madrid y Getafe a un 9.5 % y 1.236.000 espectadores de media en DAZN. Estos datos son los habituales que suele conseguir Movistar Plus+ con los partidos de la Champions, por lo que la plataforma se cuela como tercera opción de la franja más competida del día.

Debido a que tiene un público muy distinto al del deporte, First Dates (8.7 % y 1.124.000) es el que menos nota la influencia del partido, aunque también pierde más de un punto de cuota respecto al lunes pasado, aunque pierde menos que sus rivales.

En Cuatro, Horizonte (7.2 % y 919.000) vuelve a brillar en el access y supera a su rival directo como es El Intermedio (6.6 % y 862.000 en laSexta). Por su lado, Cifras y letras se mantiene en sus datos habituales desde hace meses y consigue un buen 5.3 % y 710.000 espectadores en La 2.

‘Casados a primera vista’ lidera en audiencias en la segunda parte de la noche

A partir de las 23 h las cosas cambian mucho, siendo el día en el que Telecinco tiene una de sus grandes alegrías de la temporada. El programa de bodas entre desconocidos logra un gran 14.8 % de cuota y 882.000 espectadores de media, subiendo unas décimas respecto a la semana pasada.

En tierra lejana, la nueva serie turca de Antena 3 para los lunes y los martes, pierde algo de fuelle después de su gran estreno, pero sigue por encima de los datos que conseguía Renacer hasta hace dos semanas. Con un 12.3 % y 893.000 espectadores de media, pierde en cuota, aunque gana en número de espectadores, algo provocado porque tiene un horario diferente al de Casados a primera vista.

Si sacamos la lupa, en el horario de estricta coincidencia vemos que la serie pierde contra el programa de Telecinco de forma más clara:

‘Casados a primera vista’ : 13.3 % y 962.000

: 13.3 % y 962.000 ‘En tierra lejana’: 12.3% y 893.000

De lo que no hay discusiones es que Decomasters es el gran descalabro de La 1 de la temporada. Pese al potente casting de famosos, el programa vuelve a marcar mínimo con un 7.9 % y 439.000 espectadores de media. Muy atrás, laSexta consigue con Torrente 2 un 4.6 % y 345.000 espectadores, mientras que Proyecto Sistiaga (4.4 % y 330.000) sube respecto al mínimo de la semana pasada, pero no destaca en Cuatro.