La importante aclaración en ‘La Revuelta’ durante una conexión a 50km de Irán: «Mi vida corría peligro»

El pasado lunes 2 de marzo, en la nueva entrega de La Revuelta presentada por David Broncano, los espectadores de La 1 de Televisión Española fueron testigos de cómo el programa contactó en directo con el cirujano Diego González Rivas a través de videollamada. En esta ocasión, se encontraba en Turkmenistán, que no solamente es considerado el país más hermético del mundo sino que, además, está a unos 50 kilómetros de Irán. Debemos tener en cuenta que la anterior intervención en La Revuelta se llevó a cabo desde Afganistán, por lo que muchos se mostraron profundamente críticos ante la ausencia de denuncia respecto a la situación de la mujer en este país. De hecho, esta realidad tampoco fue mencionada en las redes sociales del programa que David Broncano presenta de lunes a jueves. El pasado lunes, Diego González Rivas dio a conocer el motivo de su silencio: «Mi vida corría peligro, no podía hablar con libertad, había mucho control».

«Evidentemente, lo que vi allí es horrible y condeno por completo al régimen talibán. Lo digo ahora que estoy fuera y puedo hablar», quiso hacer hincapié el reconocido cirujano. Lejos de que todo quede ahí, La Revuelta quiso acompañar el vídeo con un tuit explicando la situación política que tiene Turkmenistán en la actualidad: «La terrible situación que se vive en el país más hermético del mundo, a 50 km de Irán», comienzan diciendo. Acto seguido, no dudaron un solo segundo en ir mucho más allá: «La gente no tiene culpa de tener gobiernos así y necesitan asistencia médica igualmente». Respecto a su trabajo, Diego González Rivas explicó una peculiaridad médica que está experimentando en esta nueva aventura en la que está profundamente inmerso: «En este país, en pueblos del norte, es tradición casarse entre familiares y eso provoca consanguinidad y más pacientes con malformaciones», expresó.

De hecho, comentó en La Revuelta que, en tan solo un día, llegó a operar a dos pacientes con ‘situs inversus’, es decir, una enfermedad donde la anatomía está invertida. Por lo tanto, el corazón está situado en el lado derecho y el hígado en el izquierdo. Algo verdaderamente sorprendente y peculiar, qué duda cabe.

«A lo mejor un cirujano puede operar un caso de estos en su vida y yo ayer operé dos en un día», reconoció Diego González Rivas. Acto seguido, quiso ir mucho más allá a la hora de hacer hincapié en la dificultad extrema que tienen este tipo de procedimientos: «Es un desafío para un cirujano, porque tienes que operar mentalizado de que todo está al otro lado».

Por si fuera poco, el cirujano aprovechó su intervención en directo en el programa de Broncano para hacer saber que, tras estas operaciones, parece que ahora tiene puesto el foco en regresar a España. Es importante tener en cuenta que se trata de algo que va a resultar complicado teniendo en cuenta que está «a 20 minutos de Irán y con el espacio aéreo cerrado». ¿Conseguirá su cometido, a pesar de las dificultades a las que debe hacer frente por la situación actual?