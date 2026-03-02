No es ningún secreto que En tierra lejana, poco a poco y con el paso de las semanas, se está convirtiendo en una de las ficciones turcas que más está dando de qué hablar en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 24 de febrero, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de En tierra lejana en Antena 3. De esta manera tan concreta, vemos cómo Alya está decidida a no rendirse, es por eso que confiesa al marido de Nare su intención de denunciar a la familia Albora y, así, luchar legalmente por su hijo. Él le recomienda un abogado que podría ayudarla, aunque pronto quedará claro que no todos juegan limpio, ni mucho menos.

Lejos de que todo quede ahí, hemos podido ver cómo Cihan visita a su tío Ecmel en prisión tras descubrir que ha aparecido contrabando en sus tierras. Es un hecho que necesita saber si está implicado o si alguien trata de tenderle una trampa. Sadakat y Fidan son enemigas declaradas, aunque coinciden en algo y es el de proteger a sus hijos. Sadakat exige a Sahin que deje de rondar su casa y se aleje de Nare. En cuanto a Fidan, ordena a Kaya que no vuelva a acercarse a su hija Zerrin. Él se niega en rotundo a renunciar a ella, pero la joven le deja claro que no siente lo mismo, ni mucho menos. Sadakat decide denunciar formalmente a Alya, acusándola de haber disparado deliberadamente contra Cihan. Aunque ella sostiene que fue un accidente, Cihan acepta cambiar su declaración a cambio de que contraiga matrimonio con él.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘En tierra lejana’ que se emite hoy, lunes 2 de marzo?

De esta manera tan concreta, vamos a poder ver cómo Alya se mantiene firme en su decisión de no casarse con Cihan. Durante su detención, recibe la visita de Demir, quien le pide perdón y le asegura que comparten un enemigo en común, que son los Albora. Cihan Deniz echa muchísimo de menos a su madre, mientras Sadakat insiste en que todo se resolvería si Ayla aceptara el matrimonio.

Lejos de que todo quede ahí, Cihan presenta una denuncia formal que provoca que Alya sea trasladada al juzgado de lo penal. Sadakat cree que es lo correcto, pero él no pretendía llegar tan lejos. En paralelo, Sahin visita a Nare en el hospital, mientras que confiesa que, en el pasado, quiso huir con él. Sahin no pudo abandonar a su familia mientras su padre estaba en prisión.

La tensión estalla en el juzgado cuando Cihan sorprende a Demir hablando con Alya. En un movimiento perfectamente calculado, Sadakat lleva al pequeño para que Alya recapacite y acepte casarse. El juez solamente le impone la prohibición de salir del país, y hacerlo sin prisión preventiva. Finalmente, Alya se instala en casa de Nare y su marido. No te pierdas la nueva entrega de En tierra lejana que se emite esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.