Vox exige prohibir la Fiesta del Cordero en España e impulsar la carnicería tradicional frente al halal

Cada año son más las localidades españolas donde se celebra la Fiesta del Cordero, una práctica a la que Vox quiere poner fin. Los de Abascal exigen prohibir la colaboración pública de la fiesta del cordero en nuestro país por considerarlo tanto «una rendición cultural» como un «retroceso». Además, alertan de que la matanza del cordero en la vía pública «atenta contra la salubridad y el orden público» y manifiestan su perplejidad ante el hecho de que el PP colabore desde las instituciones en «normalizar esta fiesta foránea».

«Su desarrollo en suelo español no sólo representa un retroceso cultural, sino también un agravio comparativo hacia quienes conservan las tradiciones españolas», señalan en una moción a la que ha tenido acceso OKDIARIO y que presentarán de manera coordinada desde las agrupaciones regionales. Con ello, Vox busca alertar de que la celebración de la fiesta del cordero «cuente con la colaboración activa y pasiva de las administraciones públicas». «Muchos de ellos del PP», añaden, a los que forzarán a posicionarse.

La iniciativa la registrarán en los próximos días tanto en el Parlamento de Cataluña como en las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta, así como en los ayuntamientos de Almería y Algeciras.

Desde la formación critican que el PP colabore invirtiendo millones de euros en la celebración de esta festividad musulmana, como en Ceuta, donde adelantaba OKDIARIO este martes que el alcalde popular Juan Jesús Vivas hubiese contratado a una empresa externa a cambio de casi 3 millones de euros para instalar mataderos móviles destinados a los sacrificios musulmanes de la fiesta.

Una situación que sucede también en Melilla. En ambas ciudades autónomas, los alcaldes populares han optado por reconocerla como festivo laboral, «bajo el nombre de Eidul Adha en Ceuta y Aid Al Adha en Melilla», señalan.

Además, subrayan el caso del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, donde la regidora del PP, María José Pelayo, que gobierna con mayoría absoluta, ha suscrito un convenio con la Asociación Islámica de Mujeres Bismillah, incluyendo «expresamente la Fiesta del Cordero», así como «compromisos de financiación».

Desde Vox señalan que «mientras los gobiernos locales, regionales y nacionales presumen de aparente neutralidad religiosa en nombre de la mal llamada convivencia, se promueve, más allá de la tolerancia, la erosión consciente de nuestro legado, lo que constituye una rendición cultural».

Según el partido liderado por Abascal, estas prácticas no respetan las normas sanitarias al realizar sacrificios en entornos inadecuados y sin la supervisión de profesionales. La propuesta reclama que se prohíba expresamente el uso de espacios públicos para este tipo de actos y que se evite cualquier cesión de equipamientos municipales o autonómicos para su desarrollo.

Entre los principales argumentos sanitarios que expone la moción destacan los riesgos de zoonosis, contaminación alimentaria y bacteriana, acumulación de despojos en la vía pública y la proliferación de plagas e insalubridad urbana. Vox sostiene que permitir estas prácticas en espacios abiertos supone un peligro real para la salud pública y una carga innecesaria para los servicios de limpieza y sanidad de los ayuntamientos y comunidades autónomas.

Por último, la moción insta a impulsar activamente la gastronomía y la carnicería tradicionales españolas frente a la expansión de sellos extranjeros como el halal. El objetivo, según la propuesta, es garantizar el derecho de los consumidores a adquirir productos arraigados en la cultura alimentaria española y apoyar a los productores nacionales que defienden las costumbres y formas de producción tradicional.