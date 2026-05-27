El PP cree que España necesita elecciones «lo antes posible», pero admite que les irá mejor «cuanto más tarde sean»

En el Partido Popular trabajan con la idea de que Pedro Sánchez no va a convocar elecciones generales hasta 2027: «Seguro que agota la legislatura, no tiene otra opción», aseguran fuentes parlamentarias. No obstante, aunque los populares defienden que España «necesita elecciones lo antes posible», admiten que a sus siglas les irá mejor «cuanto más tarde se convoquen».

Para los populares, el presidente del Gobierno se encuentra en un «callejón sin salida», una especie de tablero de ajedrez en el que «mueva la ficha que mueva, pierde», analiza un diputado que, aunque le ve tocado políticamente, evita celebrar un jaque mate.

En Génova apuntan en la misma dirección: sostienen que «lo que creía Sánchez que era una ventaja se ha convertido en una losa» y creen que «ya no le queda tiempo para reaccionar; cada día que pase sin disolver las Cortes se va a convertir en una tortura», adelantan.

«Un calvario que no tiene pinta de mejorar», reconoce otro diputado y miran directamente a los socios: «No sé a qué están esperando», les afean. En términos similares se expresó el martes Ester Muñoz. «¿Qué sacan de seguir sosteniendo al Gobierno?, no hay presupuestos, no hay concesiones, ¿qué sacan?», insistía la portavoz popular en el Congreso durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces. «Todo para evitar que gobierne el PP, el partido que ganó las elecciones», puntualizó.

Aunque se revuelven por la situación que atraviesa España, otras voces cercanas a Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, insisten en mirar a largo plazo y de reojo las encuestas: «La legislatura está acabada, todo el mundo lo sabe, solo hace falta disfrutar del viaje», zanja.

De haber censura, sería instrumental

A pesar de la insistencia del PP en mantener el foco sobre la imputación de Zapatero, los populares han dejado claro, tanto en público como en privado, que sus contactos con el resto de grupos parlamentarios se han limitado estos días a «los habituales» de la legislatura.

Sin embargo, también reconocen estas mismas fuentes que «la situación es muy volátil». Recuerdan que «hace dos semanas estaba todo calmado a pesar de estar esperando una sentencia del Tribunal Supremo que podría condenar al que fue mano derecha de Sánchez», en referencia al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos.

Por esta razón, en principio se reservan esta bala y siguen sosteniendo que «una moción de censura fallida daría oxígeno a Sánchez» porque se dejaría de hablar del tema mayor. «Según el juez, todo un ex presidente de Gobierno lideraba una red criminal; es muy grave, sería una irresponsabilidad desviar el foco, tenemos que hablar del PSOE y de Zapatero», insisten.