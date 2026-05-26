Firmas de la Feria del Libro en Madrid 2026: horarios, casetas, librerías y autores confirmados

El próximo 29 de mayo arranca en Madrid la 85ª edición de la Feria del Libro, de modo que ya podemos ofrecer todas las claves del evento literario que cada año llena el Parque del Retiro de cientos de casetas con libreros, libros y como no, los autores con sus firmas. Si estás pensando acudir a la cita de este año, no te pierdas el horario, entradas, los nombres que no te debes perder y en el caso de que sea la primera vez o si estás de visita en la capital el fin de semana y quieres acudir, te explicamos también cómo llegar a la Feria del Libro de Madrid.

Hemos de tener en cuenta que la edición de este año llega con bastante movimiento alrededor. No sólo porque habrá 366 casetas repartidas por el recinto o porque vuelven nombres muy conocidos del panorama literario español, sino porque coincide con varios eventos enormes en Madrid. Por un lado, la visita del Papa León XIV durante el segundo fin de semana. Por otro, los conciertos de Bad Bunny en el Metropolitano, de modo que se espera mucho movimiento en la ciudad y es posible que llegar hasta el Retiro se complique un poco, de todos modos vamos a ofrecerte la información para que puedas llegar eligiendo las mejores opciones de transporte público.

Qué día empieza la Feria del Libro en Madrid 2026

La Feria del Libro arrancará el viernes 29 de mayo y se despedirá el domingo 14 de junio. Serán 17 días seguidos de actividad en el Parque de El Retiro, que volverá a convertirse en el gran centro cultural al aire libre de la ciudad.

Este año el lema elegido es «Leer y reír: dos formas de resistir», así que gran parte de la programación girará alrededor del humor, la ironía y la sátira. La organización quiere dar protagonismo a libros y autores capaces de mirar la realidad desde otro punto de vista, mezclando literatura con pensamiento, actualidad y humor gráfico.

También se ha presentado ya el cartel oficial de esta edición, diseñado por Pang. La imagen muestra a distintos lectores en posiciones imposibles alrededor de un gran pino inspirado en los árboles del propio Retiro. Es un cartel bastante distinto a otros años y encaja bastante con ese tono más desenfadado que quiere transmitir la feria este 2026

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¿Cuál es el horario de las casetas de la Feria del Libro?

Las casetas abrirán todos los días, aunque con horarios diferentes entre semana y fines de semana. De lunes a viernes, la feria funcionará de 10:30 a 14:00 horas y volverá a abrir por la tarde de 17:00 a 21:00 horas. Los sábados y domingos el cierre del mediodía será algo más tarde, porque las casetas permanecerán abiertas hasta las 15:00 horas antes de retomar la actividad por la tarde.

Los momentos de más gente suelen coincidir con las firmas importantes. Los sábados por la tarde cuesta incluso caminar por algunas zonas del Paseo de Coches y hay casetas donde las colas empiezan bastante antes de que llegue el autor. Mucha gente ya se organiza mirando previamente los horarios para no perderse determinadas firmas.

¿Cuánto cuesta la entrada a la Feria del Libro 2026?

Entrar a la Feria del Libro 2026 sigue siendo gratis. No hay que sacar entrada ni reservar nada para acceder al recinto de El Retiro y recorrer las casetas, de modo que lo único que te va a costar dinero es el hecho de que compres algún libro y ya te adelantamos que seguro que será así, ya que una vez llegas a la Feria y te das cuenta de la oferta, los autores que hay y todo el ambiente no te apetece más que buscar, mirar y comprar varios libros.

¿Qué autores vienen a la Feria del Libro 2026?

La lista de autores confirmados este año vuelve a ser enorme. Entre los nombres que ya aparecen en la programación están Nieves Concostrina, Andrés Trapiello, Pilar Eyre o José Ángel Mañas, además de periodistas, divulgadores y autores de novela histórica repartidos por distintas librerías y editoriales.

Y en cuanto a firmas por días, el viernes 29 de mayo, por ejemplo, Nieves Concostrina estará firmando «Acontece que no es poco » entre las 19:00 y las 21:00 horas en la caseta de El Buscón. Ese mismo día también firmarán María José Gómez y Verdú o Pedro Insua.

El sábado 30 será uno de los días fuertes. Alejandro Entrambasaguas firmará «La sagrada familia» al mediodía y por la tarde llegará el turno de José Antonio Zarzalejos con «La huella de Sánchez». También estarán autores como Elisa Beni, Sonia Moreno o Andrés Trapiello repartidos por distintas casetas.

Durante el segundo fin de semana pasarán por la feria autores como José Miguel Gaona, Pío Moa, Rosa Díez-Urrestarazu o Mar Flores. Y ya en los últimos días aparecerán nombres como José Ángel Mañas, María Teresa Álvarez o Ana Iglesias.

La programación es muy extensa con más de 230 autores, así que mucha gente termina revisando los horarios poco antes de ir porque siempre se añaden nuevas firmas o hay cambios de última hora. La tienes toda en la web de la Feria del Libro.

Cómo llegar a la Feria del Libro de Madrid

Llegar hasta la feria es bastante sencillo porque El Retiro está en pleno centro de Madrid, aunque este año probablemente haya más problemas de movilidad en determinadas fechas. Lo mejor es el metro, y las estaciones más utilizadas suelen ser Retiro, Ibiza y Príncipe de Vergara, aunque mucha gente entra también caminando desde Atocha. Desde ahí apenas hay unos minutos andando hasta el Paseo de Coches.

En el caso del autobús, la recomendación de la organización es utilizar estas líneas y paradas:

C/ Menéndez Pelayo (Líneas 20, 26, 63, 152, C1 y C2).

(Líneas 20, 26, 63, 152, C1 y C2). C/ O’Donnell (Líneas 2, 10 y 28).

(Líneas 2, 10 y 28). Puerta de Alcalá (Líneas 1, 2, 9, 15, 19, 28, 51, 52, 74 y 146).

O también:

Línea 14, con parada en Recoletos.

con parada en Recoletos. Línea 27, con parada en Recoletos.

Línea 32, con parada en Paseo de Reina Cristina y Atocha.

Línea 61, con parada en Narváez (conexión con metro Ibiza).

Línea 203, con origen en el aeropuerto y con parada en Atocha.

Línea E1, con parada en la Plaza del Emperador Carlos V.

Línea 34, con parada en la Plaza del Emperador Carlos V.

Si usas cercanías las estaciones de Recoletos, con las líneas C2, C7, C8 y C10 y la de Atocha, con las líneas C2, C3, C3a, C4, C5, C7, C8 y C10 serán tus opciones.

No se recomienda coger el coche ya que van a ser días de mucha afluencia, especialmente el fin de semana del 6 y 7 de junio cuando la feria coincidirá co la visita del Papa y es posible que incluyo haya cortes de tráfico.