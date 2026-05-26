El INSS lo hace oficial y ya está en vigor: a partir de 2027 en España cambia la edad de jubilación anticipada y se han confirmado las penalizaciones

La jubilación lleva años cambiando en España, aunque muchos no se dan cuenta hasta que están cerca de dar el paso. De hecho, lo que se suele mencionar como cambio, es en realidad una serie de ajustes que se han ido aplicando con el tiempo y que ahora llegan a su punto final con el año 2027 en el horizonte y una edad de jubilación que vuelve a aumentar incluso para los que se quieren jubilar antes y encima, no perder dinero.

A partir de ese año, se cierra la reforma que arrancó hace más de una década y que afecta directamente a la edad de jubilación anticipada involuntaria. No es un detalle menor, sobre todo para quienes han perdido su empleo en los últimos años de vida laboral y están pendientes de cuándo podrán retirarse. De modo que el INSS ya lo tiene fijado y no hay margen para interpretaciones ni cambios de última hora dentro de esta reforma. Y lo que queda claro es que, aunque el sistema se estabiliza, no todos van a jubilarse a la misma edad.

A partir de 2027 en España cambia la edad de jubilación anticipada

Lo primero que hay que tener claro es que en 2027 se alcanza el tope de la reforma. La edad ordinaria de jubilación se queda en los 67 años, y a partir de ahí se calculan el resto de opciones. De este modo, en el caso de la jubilación anticipada involuntaria, eso se traduce en que el adelanto máximo sigue siendo de cuatro años. Es decir, la referencia general pasa a ser los 63 años.

El problema viene cuando nos fijamos en el detalle, ya algunas personas incluso es posible que adelanten más la edad de jubilación si tenemos en cuenta los años cotizados. Según lo señalado por el INSS quienes hayan cotizado 38 años y seis meses o más podrán jubilarse a los 61 años, pero quienes no lleguen a ese tiempo tendrán que esperar hasta los 63. Esto ya venía pasando en años anteriores, pero con pequeñas variaciones. En 2026, por ejemplo, la edad para los que no alcanzan ese nivel de cotización será de 62 años y 10 meses. En 2027 sube un poco más y se queda fijada dado que ya no hay más cambios previstos dentro de esta reforma.

Para quién es esta jubilación anticipada

No todo el mundo puede acogerse a esta modalidad. No es una decisión voluntaria sin más sino que está pensada para personas que han perdido su empleo por causas ajenas a su voluntad. Hablamos de despidos, ERE o situaciones similares. Es decir, gente que se queda sin trabajo en la recta final de su vida laboral y tiene complicado volver al mercado, pero como para poder acceder, además, hay que cumplir un requisito clave, haber cotizado al menos 33 años y a diferencia de la jubilación ordinaria, no se exige haber cotizado dos años dentro de los últimos quince. Esto es algo que beneficia a quienes llevan tiempo sin trabajar después de un despido.

El recorte en la pensión

Este es el punto que suele pasar más desapercibido, pero probablemente el más importante ya que adelantar la jubilación no sale gratis. La Seguridad Social aplica reducciones en la pensión, y no son pequeñas. El porcentaje depende de los años cotizados y cuánto se adelante la jubilación. Cuanto antes se deje de trabajar, mayor será el recorte y hablamos de reducciones que en algunos casos pueden alcanzar el 30%, y de forma permanente.

Por eso, antes de tomar la decisión, conviene hacer números. No es lo mismo jubilarse un poco antes con una ligera reducción que asumir una bajada importante durante toda la jubilación.

A qué generaciones afecta más

No todos los trabajadores van a notar este cambio de la misma forma. Depende mucho del año de nacimiento con los que nacieron en 1964 o 1965 están en una especie de zona intermedia, porque pueden beneficiarse todavía de algunas condiciones anteriores si cumplen los requisitos.

Sin embargo, quienes nacieron a partir de 1966 ya entran de lleno en el sistema que queda fijado en 2027. Es decir, se les aplican estas edades sin excepciones dentro de esta reforma. Esto hace que muchos empiecen ahora a mirar con más detalle sus años cotizados y a plantearse cuándo les conviene jubilarse.

Si hay algo que deja claro este cambio es que el factor decisivo ya no es sólo la edad, sino el tiempo trabajado de modo que cuantos más años cotizados, más margen existe para que se pueda adelantar la jubilación y menos penalización se aplica. En cambio, quienes no alcancen esos niveles tendrán menos opciones. Es una forma de ajustar el sistema y, al mismo tiempo, de premiar trayectorias laborales más largas.

Y a partir de 2027, las reglas quedan ya bastante claras. No habrá más subidas dentro de esta reforma, pero sí un escenario más definido en el que cada trabajador tendrá que mirar bien su caso antes de decidir.