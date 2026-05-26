Es uno de los pescados que casi nadie valora pero la OCU tiene algo que decir: «Es barato, rico y sin problemas de mercurio»

Cuando se trata de comprar pescado, muchas veces solemos ir a por lo seguro, con ejemplos como el salmón, atún o lubina, pensando que son más sanos y con más posibilidades a la hora de cocinar. Eso hace que dejemos otros pescados de lado, cuando en realidad son también muy recomendables. Es el caso de la caballa que si bien no es algo nuevo, sigue siendo de esos productos que suelen quedar en segundo plano. Y eso que, si se mira con calma, tiene bastantes ventajas frente a otros pescados mucho más populares.

De hecho, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) la señala sin rodeos como una de las mejores opciones entre los muchos pescados que comprar, argumentando que es barata, sabrosa, fácil de encontrar y sin los problemas de mercurio que sí aparecen en otras especies de modo que es algo a tener en cuenta, si además pensamos que no es habitual que coincidan tantas cosas en un mismo alimento.

Uno de los pescados que la OCU recomienda

La caballa no es uno de esos pescados que llame la atención por su nombre ni por su aspecto. Es más bien lo contrario y suele pasarse por alto cuando vamos a la pescadería. Sin embargo, cuando se comparan precios, empieza a cambiar la cosa si tenemos en cuenta que lo normal es encontrarla entre los 4 y los 7 euros el kilo, incluso menos cuando hay bastante en el mercado.

Además, no viene de lejos ya que en España, buena parte de la caballa que se vende se pesca aquí mismo, sobre todo en la costa andaluza y en el norte. Eso también influye en el precio y en que sea fácil encontrarla durante gran parte del año. Y como no, luego está el tema del mercurio, que cada vez preocupa más, algo que en el caso de la caballa no es un problema ya que al ser un pescado más pequeño que otros azules, acumula menos cantidad, así que se puede comer con bastante más tranquilidad.

Las propiedades de la caballa

Más allá de lo que cuesta o de dónde viene, lo que termina marcando la diferencia es lo que aporta ya que entre otras cosas destaca por sus niveles de omega 3, que es lo primero que suelen mencionar los expertos cuando hablan de pescado azul. Este tipo de grasa está relacionado con la salud del corazón, ayuda a controlar ciertos niveles en sangre y, en general, se asocia con una dieta equilibrada.

Por eso, organizaciones como la Asociación Americana del Corazón recomiendan incluir pescado de este tipo varias veces a la semana. No hace falta complicarse demasiado para cumplir con eso, y la caballa es una de las formas más fáciles. Además, encontramos que aporta proteínas de calidad y minerales que el cuerpo necesita a diario, como el fósforo o el magnesio. Es decir, no es un alimento «milagro», pero sí bastante completo. Y en cuanto a calorías, se mueve en cifras normales para un pescado azul. Aproximadamente 175 por cada 100 gramos.

Un pescado que muchos conocen con otro nombre

Dependiendo de la zona, es posible que ni siquiera la identifiques como caballa. En algunos sitios se le llama verdel, en otros xarda, y en Andalucía también es común oír tonino. Pero al margen del nombre es fácil de reconocer si te fijas, ya que tiene cuerpo alargado, lomo con tonos azulados y unas líneas oscuras bastante marcadas. La parte de abajo es más clara, casi plateada.

Suele vivir a cierta profundidad y se captura cuando ya tiene un tamaño mínimo. En España, la mayor parte de la pesca se concentra en el norte y el sur, lo que explica que esté bastante presente en las pescaderías. Su mejor momento va de marzo a mayo, ahí es cuando más se nota el sabor y cuando suele estar más barata. Aun así, se puede comprar prácticamente todo el año.

Cómo podemos cocinar la caballa

Otro punto a favor es que no hace falta ser experto para prepararla y además admite cocinarla para distintas recetas, ya sea a la plancha, al horno o en escabeche. Ese punto graso que tiene hace que no se quede seca fácilmente, algo que sí pasa con otros pescados si no se controlan los tiempos. También se puede usar en platos más sencillos. Por ejemplo, en ensaladas, mezclada con verduras o con algo de fruto seco. No hace falta mucho más para que quede bien.

La OCU, de hecho, recomienda algunas preparaciones bastante básicas. Una de ellas es el escabeche de toda la vida, con aceite, vinagre, ajo y laurel. Otra opción más ligera es combinarla con verduras hervidas y un poco de aceite de oliva. Son recetas sin misterio, de las que se pueden hacer cualquier día sin pensar demasiado y que nos permitirá disfrutar de uno de esos pescados en los que a veces no se piensa pero que es ahora de los más recomendados.