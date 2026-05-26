Se avecina el fenómeno de El Niño más intenso de los últimos años: ¿cuáles serán las consecuencias para España?

El fenómeno de El Niño más intenso de los últimos años ha llegado, las consecuencias para España pueden ser fatales. Los expertos no dudan en lanzar una seria advertencia de lo que puede pasar en breve. Con la mirada puesta a una serie de detalles que llegarán a toda velocidad y que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Este tipo de fenómeno se convertirá en la antesala de algo más. Es hora de saber qué es lo que puede pasar con unas cifras que pueden cambiarlo todo.

Esperamos un verano de esos que impresionan, que pueden batir todos los récords, habidos y por haber con ciertas novedades que vienen de la mano de un tiempo que se mueve en un ciclo que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a una advertencia que llega de los expertos y que hace semanas que empezaron a dejar muy claro lo que estaba por llegar. Este tiempo que tenemos por delante puede ser esencial que lo tengamos en mente.

Las consecuencias para España

Tenemos por delante una serie de elementos que llegan a toda velocidad y que son complicados que empecemos a ver llegar. Es momento de tener algunos elementos que pueden convertirse en la antesala de algo más, con ciertos detalles que serán esenciales.

Es momento de conocer lo que puede pasar en unos días en los que realmente podremos empezar a ver llegar determinados cambios que irán siendo los que nos afectarán de lleno. Estaremos muy endientes de un cambio de tendencia que sin duda alguna deberemos tener en consideración.

España se prepara para un verano que puede ser histórico y por mucho que queramos escapar de él. Será imposible hacerlo. Lo que está por llegar es un importante cambio que aparecerá en estos días en los que realmente tocará prepararnos para la llegada de un Niño poco habitual.

Pese a que se trata de un fenómeno que sigue un ciclo, quizás nos tocará estar pendientes de un giro radical que nadie hubiera imaginado y que puede acabar generando más de una sorpresa. Tocará ver qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que cada detalle cuenta de una forma diferente.

El fenómeno de El Niño más intenso en los últimos años ya está aquí

España se prepara para recibir el fenómeno más intenso de los últimos años que puede realmente cambiarlo todo. Son tiempos de estar preparados para unas temperaturas o lluvias que son realmente sorprendentes y que pueden acabar de darnos ciertas novedades.

Tal y como nos advierten los expertos de Meteored que llevan semanas lanzando una importante alerta que debemos empezar a tomarnos en serio: «La NOAA publica boletines semanales con las condiciones recientes observadas en el Océano Pacífico. La imagen que aparece a continuación fue creada por Meteored con base en la información publicada en el último boletín, con fecha del 20 de abril, que destaca las anomalías observadas en cuatro regiones del Océano Pacífico durante la semana del 15 de abril. Es evidente que la última anomalía semanal observada de la temperatura superficial del mar fue de +0,1 °C en la región Niño 3,4 (donde se monitorea el fenómeno), +0,6 °C en Niño 4, +0,3 °C en Niño 3 y +1,2 °C en la región Niño 1+2, cerca de la costa de Perú. La confusión en la difusión de la información probablemente se debió al uso de datos diarios de anomalías de la temperatura superficial del mar (TSM) en lugar de semanales. En la anomalía diaria de la TSM, sí, es posible observar valores entre 0,5 °C y 1 °C. El mapa a continuación muestra la anomalía de la TSM del domingo pasado (19), donde se destacó la región de monitoreo Niño 3.4».

El fenómeno de El Niño se verá a medida que avancemos en este periodo: «Sin embargo, es importante señalar que las anomalías diarias o semanales dentro del umbral de El Niño no caracterizan, por sí solas, el fenómeno, ya que la temperatura de la superficie del mar varía más en estas escalas de tiempo y puede fluctuar significativamente de una semana a otra. Según los criterios tradicionales, un evento de El Niño requiere cinco trimestres consecutivos y superpuestos con anomalías en la región Niño 3.4 iguales o superiores a +0,5 °C, lo que indica un calentamiento persistente en el Pacífico ecuatorial. Para la declaración operativa de que el fenómeno está activo, la NOAA considera si la anomalía mensual más reciente ya ha alcanzado el umbral de +0,5 °C y si existe confianza, basándose en modelos climáticos y análisis de expertos, en que estas condiciones persistirán en los próximos meses».