Meteored lo confirma y es oficial: el domingo las tormentas se intensifican en el Norte y el mapa se tiñe de aviso naranja

El domingo las tormentas se intensifican en el Norte y el mapa se tiñe de aviso naranja, Meteored lo confirma y ya es oficial. Es importante estar pendientes de un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede ser esencial. Tocará conocer lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden ser esenciales y que quizás hasta ahora no habíamos imaginado.

Es hora de estar pendientes de un cambio de tendencia que se intensificará en el Norte y el mapa que se tiñe de aviso naranja. Estaremos pendientes de este cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos dará algunos datos que pueden ser esenciales. En estos días en los que quizás el tiempo nos dará más de una tormenta inesperada, en el Norte y el mapa se tiñe de aviso naranja. Todo puede acabar siendo posible en estos días en los que cada detalle cuenta. La previsión del tiempo acabará cobrando protagonismo en estas últimas horas del fin de semana.

Lo confirma Meteored y ya es oficial

Es oficial lo que nos estará esperando en estos días en los que realmente cada detalle cuenta y puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada. Es momento de conocer lo que podría pasar en breve, con la mirada puesta a un cambio de tendencia que puede ser esencial.

Este fin de semana lo que tenemos por delante es un marcado cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada fenómeno puede convertirse en la antesala de algo más. Estaremos pendientes de estos cambios que pueden ser esenciales.

El buen tiempo de estos días pasados, puede tener los días contados, si tenemos en cuenta lo que podría pasar en breve. Una novedad esencial que puede convertirse en la antesala de algo más, es importante tener en consideración algunos elementos que serán claves.

Unas tormentas que pueden llegar en breve y que acabarán siendo lo que nos acompañará en breve. En estos días en los que tocará estar muy pendientes de unos cambios que llegarán a toda velocidad y que acabarán marcando la diferencia.

El domingo las tormentas se intensificarán en el Norte en un mapa teñido de naranja

El mapa de España se tiñe de naranja y lo hace de tal forma que tocará estar pendientes de un cambio de tendencia que puede ser esencial. En estos días en los que tocará estar pendientes de un giro radical que puede sumergirnos de lleno en una situación que nadie hubiera esperado.

Tal y como nos explican desde El Tiempo: «La monotonía anticiclónica se verá interrumpida durante la tarde dominical en algunas regiones de la mitad norte peninsular, especialmente en zonas de montaña. La AEMET ha activado los primeros avisos por tormentas de evolución diurna, lo cual supone el pistoletazo de salida (algo tardío) de la temporada de tormentas en España. El cambio de tiempo vendrá generado por la presencia de una débil vaguada en el noroeste peninsular, con algo de aire frío en niveles medios de la troposfera. El fuerte calentamiento diurno terrestre y la interacción orográfica de las brisas darán lugar al desarrollo de nubes de evolución, que desembocarán en chubascos y tormentas localmente fuertes en las horas vespertinas».

Siguiendo con la misma previsión: «En todas estas zonas, los fenómenos adversos a considerar serán los rayos y las rachas fuertes de viento, que podrían superar los 80 km/h en la cercanía de las tormentas. Los chubascos asociados podrían dejar acumulados de 20 a 25 l/m2 en poco tiempo. En todas estas zonas, los fenómenos adversos a considerar serán los rayos y las rachas fuertes de viento, que podrían superar los 80 km/h en la cercanía de las tormentas. Los chubascos asociados podrían dejar acumulados de 20 a 25 l/m2 en poco tiempo».

Los avisos de la AEMET estarán activadas: «Aunque no tienen aviso por ahora, podrían extenderse los aguaceros a zonas próximas del nordeste de Castilla y León (Burgos, Valladolid, Palencia, Segovia), interior sur de Cantabria y el País Vasco, así como las provincias de Cuenca y Guadalajara. Según el modelo Harmonie-Arome de la AEMET, las tormentas podrían extenderse más allá de la puesta de sol, con rayos nocturnos en Navarra y el Pirineo».

Hay que prestar especial atención a estos puntos del país: «En lo que respecta al granizo, el pronóstico del ESSL sitúa la probabilidad de granizo superior a 2 cm de diámetro en un 25 a 40%. El interior del País Vasco, Navarra y Pirineos serán las zonas con mayor probabilidad de ocurrencia de este fenómeno. En el resto de Aragón e interior de Cataluña, la probabilidad bajará hasta un 15-25 %. Aunque no se prevé granizo de gran tamaño, unos 2 o 3 cm de diámetro son más que suficientes para provocar pérdidas en el sector agrario».