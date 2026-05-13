Tras meses de fuertes tensiones geopolíticas y máximos históricos en los metales preciosos, el oro pierde impulso relativo mientras la plata, considerada ‘oro de los pobres’, gana protagonismo en un mercado que plantea un cambio estructural, dejando de ser solo un “metal refugio” para convertirse en una materia prima tecnológica crítica.

Más allá de considerarse un metal precioso, los analistas la ven como una forma de preservar valor siendo una materia prima industrial clave utilizada en sectores como la energía, la tecnología y las infraestructuras.

Gold Avenue considera que la plata ocupa una posición única en la economía global, lo que la hace especialmente atractiva para quienes desean invertir en este metal.

A diferencia del oro, que se mantiene principalmente como reserva de valor, la plata combina demanda monetaria e industrial. Esto significa que su precio puede verse favorecido tanto por el crecimiento económico como por la incertidumbre financiera.

Sectores que impulsan la plata

Actualmente, la transición energética está impulsando el mercado y el precio de la plata, en parte, porque es el metal con mayor conductividad eléctrica, lo que la convierte en un material esencial para la tecnología moderna.

Por ejemplo, la plata se utiliza ampliamente en los paneles fotovoltaicos. Aunque el sector sigue buscando reducir la cantidad de plata necesaria por panel, la rápida expansión de la energía solar a nivel mundial hace que el consumo total de plata siga aumentando.

También, los vehículos eléctricos requieren bastante más plata que los vehículos con motor de combustión tradicional. A medida que la producción de vehículos eléctricos crece a escala global, este sector se ha convertido en un motor cada vez más relevante para la demanda de plata.

Incluso en el sector de la electrónica la plata es un componente clave, así como en el terreno de la inteligencia artificial y las telecomunicaciones. Con la expansión de la infraestructura digital, el papel industrial de la plata ganará importancia, lo que la hace atractiva para inversores en metales preciosos.

Más demanda que oferta

En esta línea la oferta de plata sigue siendo limitada. Mientras la demanda continúa aumentando, la oferta de plata ha tenido dificultades para seguir el mismo ritmo.

Una de las razones es que, en muchos casos, la plata se extrae como subproducto de otros metales, como el cobre, el plomo o el zinc. Esto significa que la producción no puede incrementarse fácilmente solo porque suba el precio de la plata.

En los últimos años, el mercado mundial de la plata ha registrado varios ejercicios consecutivos con déficit de oferta, es decir, periodos en los que la demanda supera a la nueva producción minera y al metal procedente del reciclaje.

Este desequilibrio entre oferta y demanda es uno de los factores que respaldan la perspectiva positiva del precio de la plata a largo plazo.

Los inversores apuestan por la plata

Los analistas mantienen una visión generalmente positiva sobre la previsión del precio de la plata en 2026, aunque las estimaciones siguen variando según el contexto macroeconómico, la demanda industrial y las decisiones de los bancos centrales.

Tras un fuerte repunte en los últimos meses y un mercado todavía marcado por la volatilidad, varias instituciones financieras consideran que el precio de la plata podría mantenerse respaldado a lo largo de 2026.

En este nuevo contexto, los inversores parecen alejarse progresivamente de una lógica puramente defensiva para adoptar estrategias más tácticas, donde la volatilidad y la rotación de activos cobran mayor protagonismo.

El oro gira en torno a 4.700 dólares por onza, consolidando niveles elevados tras máximos históricos recientes mientras que la Plata avanza hacia los 68 dólares por onza, tras su fuerte corrección desde los picos cercanos a 120 dólares por onza.

La ratio oro/plata se sitúa en torno a 58–60, reflejando una brecha aún amplia en términos históricos, aunque sin señales claras de infravaloración extrema como en ciclos anteriores.

Todo ello demuestra que el oro mantiene su papel estructural como activo refugio aunque ha entrado en una fase de consolidación tras el fuerte rally de los últimos años. Mientras, la plata sigue ganando relevancia en las carteras modernas.