El Gobierno de Pedro Sánchez ha disparado más del 28% el número de vuelos que hace con el Falcon y otros aviones que tiene a su servicio tras el estallido de la guerra de Irán y, por tanto, tras el comienzo de la crisis de queroseno que azota a todo el sector aéreo. En ese sentido, el coste del combustible no ha parado de incrementarse, generando temores entre las aerolíneas. No obstante, el Ejecutivo no ha tenido en cuenta estas circunstancias y no se ha apretado el cinturón, sino que ha incrementado sus viajes y su gasto en combustible.

Así, desde el estallido del conflicto en Oriente Medio, el Ejecutivo ha incrementado más del 28% el número de vuelos con respecto a los tres meses anteriores, pasando de 71 viajes a 91. Con ello, también se ha incrementado el coste en combustible en un momento en el que ha comenzado a escasear.

En concreto, el gasto en queroseno ha pasado de 159.000 euros de diciembre a febrero (ambos incluidos) a 194.726 euros de marzo a mayo, un incremento superior al 22%. Con un tiempo total de 8 días de vuelo, el Gobierno ha emitido 1.181 toneladas de CO2 en esos últimos tres meses a causa del Falcon.

Esto supone un total de 110 años conduciendo un coche sin parar. 423.368 litros de queroseno en un momento en el que comienza a escasear. De hecho, tal y como han desvelado importantes aerolíneas a este periódico, su coste se duplicó, pasando de 90 dólares por barril hasta 200 dólares.

El Gobierno y el uso del Falcon

La mayoría de los viajes en avión del Gobierno se han hecho a través de los diferentes modelos de Falcon que tiene en su haber. Sin embargo, entre la larga lista de vuelos se encuentran algunos que se han realizado a través de aeroplanos de Airbus que mantienen una función similar.

Todo esto mientras las aerolíneas han reconocido que han tenido que incrementar el precio de los billetes, repercutiendo así el incremento del gasto en combustible que han sufrido en lo que pagan los usuarios.

De hecho, tanto la Unión Europea como las principales potencias mundiales han tenido que recurrir a sus reservas de petróleo por la escasez. Profesionales como Coface han advertido que la cotización del crudo no bajará de los 80 dólares aunque finalice ya el conflicto, dado que habrá que reponer dichas reservas.

Ante esta situación, el Gobierno podría haber dado ejemplo, intentando reducir su consumo de combustible y sus viajes en Falcon y Airbus. Sin embargo, lo que ha hecho es lo contrario: incrementarlos considerablemente.

Los miembros del Ejecutivo han viajado durante ese tiempo 5 veces a Bélgica, 3 a Chipre, 3 a Francia, 2 a Alemania, 2 a República Dominicana y han hecho otros numerosos vuelos internacionales. La mayoría con el modelo T.18-2, es decir, un Falcon.