Tellado acusa al Gobierno de «no actuar» en Ceuta: «Puede volver a ocurrir mañana»

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha afirmado este domingo que Ceuta «no ha regresado a la normalidad», como se asegura desde el Gobierno, tras la invasión de inmigrantes irregulares en Ceuta, registrada este jueves. Tellado ha acusado además al Ejecutivo de Pedro Sánchez de haber dejado a la ciudad «desprotegida», al sostener que conocía con antelación la situación y no actuó para evitarla.

«No es verdad que Ceuta haya regresado a la normalidad. Buena parte de los inmigrantes que entraron de forma irregular están saliendo de forma progresiva y muy lenta, pero la realidad es que hay miles de inmigrantes ilegales que todo parece indicar que pretenden quedarse en la ciudad y que están escondidos en las calles. Hay preocupación porque esto que ha ocurrido puede volver a ocurrir mañana y seguimos igual de desprotegidos», ha opinado Tellado, en una entrevista en esRadio.

La playlist de Sánchez

Tellado ha ironizado con que el único que ha recobrado la normalidad ha sido Pedro Sánchez que «se ha vuelto a La Mareta con su playlist de Spotify» y ha insistido en que Ceuta sigue viviendo con «miedo» porque «no se ha esclarecido lo que sucedido».

«Tenemos un gobierno indolente e incompetente, que ha demostrado su debilidad con una respuesta pusilánime a lo que ha sido una auténtica invasión. Esto no ha sido una crisis migratoria, esto ha sido un ataque a la integridad territorial de España», ha denunciado, al tiempo que ha considerado que la cifra de inmigrantes que han entrado en Ceuta podría ser muy superior a lo estimado por el Gobierno.

Igualmente, el dirigente popular ha reivindicado que «con la soberanía nacional no se negocia sino que se defiende» y ha destacado el trabajo «encomiable» del presidente de Ceuta, Juan Vivas, mientras el Gobierno ha abandonado la ciudad autónoma. «Ceuta es una ciudad herida. Esto no puede ocurrir en la España del 2026. Es inadmisible e indignante», ha remarcado.

«El Gobierno no actuó»

Tellado ha insistido en la misma línea que, este sábado, trasladó el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo: «El Gobierno tenía la información y el Gobierno no actuó».

Según ha explicado, Juan Vivas ya avisó el pasado lunes de la situación, por lo que le resulta «difícil creer» que los servicios de inteligencia no detectaran el desplazamiento de «una marea humana».

«Un gobierno que no defiende la soberanía nacional y la integridad territorial de España, es un gobierno que no merece tal nombre», ha aseverado.

«Todo el mundo sabe que las fronteras de España, las de Ceuta y Melilla, pero también las de Canarias y Baleares, son unas fronteras que no están defendidas, que no están vigiladas y que no están adecuadamente atendidas. Tenemos un Gobierno que ha fallado y falla estrepitosamente y que hay que sustituir», ha criticado.