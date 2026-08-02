Una soltera de ‘First Dates’ estalla tras las palabras de su cita en la decisión final: «Chao, pescao»

First Dates continúa abriendo las puertas de su televisivo restaurante del amor y, esta semana, la audiencia ha sido testigo de nuevas citas. Nunca es tarde para encontrar a tu media naranja y este es un lema que el equipo del programa siempre deja claro. Por ello, Carmen, una soltera de 49 años, quiso probar suerte. Así pues, la periodista cordobesa explicó en su presentación que es «famosa en el mundo entero». Llegó al formato con la esperanza de tener un flechazo de película con el hombre que sería su cita. Por lo tanto, sus expectativas estaban muy altas.

Teniendo en cuenta sus gustos, la organización le presentó a David, un soltero de 48 años. Originario de Tarragona, explicó en su presentación que es un hombre al que no le cuesta mucho ligar. De hecho, lo probó con su llegada. Pues, Carmen quedó encantada con él nada más verle. Sin embargo, para mala fortuna de la participante, él no pudo decir lo mismo de ella. Y es que, ni la personalidad de la comensal le resultó atractiva. Por lo tanto, el participante ya sabía que no tendrían un futuro juntos. Lo único es que no sabía cómo dejárselo caer a su cita.

Carmen a su cita de ‘First Dates’: «Lo que quiero contigo es serio»

«Los labios muy pintados, esa forma de vestir… A mí me gusta ir elegante por la calle. Con la persona que yo esté, tiene que subir de nivel a la anterior; si no, no encaja en mi perfil», explicó en uno de los totales. Pero, mientras él tenía claro que no quería nada con Carmen, ella ya hacía planes de cara al futuro. Pues, estaba muy convencida de que era el tipo de mujer que le gustaba a su cita.

«Yo quiero un tío como tú, con los pies bien puestos en la tierra. Lo que quiero contigo es serio», le dijo, a pesar de haberlo conocido minutos antes. Asimismo, la velada fue avanzando y ambos hablaron de diversos temas con el objetivo de conocerse mejor. David se dio cuenta de que su cita le daba mucha importancia al dinero. Un detalle que no le pasó desapercibido y tampoco le hizo gracia. De hecho, a la hora de pagar la cena, quedó reflejado.

«Ahora a ver quién la paga», le dijo ella. Pero, cabe señalar que la participante ni siquiera hizo el amago de sacar su cartera. «Ahí se ve la clase de persona que es… Lo normal es sacar, por lo menos, el billete», opinó el soltero. Por ello, en la decisión final de First Dates, el participante se mostró tajante. «No me ha agradado mucho, buscaba otro tipo de persona. Se te ve buena mujer, pero no para tener una relación conmigo. Somos diferentes los dos», le explicó.

Aunque David fue respetuoso en todo momento, Carmen no encajó bien su rechazo. «Que le vaya bien en la vida, que Dios lo bendiga, y punto y pelota. Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley… Venga, que Dios te bendiga. Chao, pescao», sentenció.