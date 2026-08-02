Una tiktoker en plena invasión de Ceuta: «Yo sabía que el amor de mi vida tenía que venir en patera»

La crisis migratoria que vive Ceuta ha vuelto a situar a la ciudad autónoma en el centro de la actualidad nacional. Las imágenes de miles de personas intentando cruzar la frontera desde Marruecos han generado un intenso debate político y social, mientras los vecinos de la ciudad han vivido jornadas marcadas por la incertidumbre y la preocupación. En medio de este suceso, las redes sociales se han convertido en un reflejo de todo tipo de reacciones: desde mensajes de solidaridad y apoyo hasta publicaciones que han sido duramente cuestionadas por el tono con el que abordan una situación tan delicada.

Durante las últimas horas, numerosos rostros conocidos han utilizado sus perfiles para mostrar su preocupación por lo ocurrido en Ceuta, pedir responsabilidad a las administraciones o lanzar mensajes de apoyo tanto a los ciudadanos como a las personas afectadas por la crisis. Sin embargo, no todas las publicaciones han sido recibidas de la misma manera. Un vídeo compartido por una conocida tiktoker española ha provocado una auténtica oleada de críticas y se ha convertido en uno de los contenidos más comentados de las últimas horas.

La protagonista es Lucía Pérez, creadora de contenido en TikTok, que ha publicado un vídeo que rápidamente se ha hecho viral. Su intervención comienza con unas palabras que ya despertaron la sorpresa de muchos usuarios. «Amores, ¿os acordáis que os he dicho que ha habido invasión marroquí y que, a lo mejor, el amor de mi vida viene en patera?», comenta mirando a cámara, utilizando un tono desenfadado que ha sido precisamente uno de los aspectos más criticados.

A continuación, la influencer muestra la fotografía de uno de los jóvenes de origen marroquí captados durante los momentos de mayor tensión en la frontera de Ceuta. En la imagen aparece un chico con una camiseta gris, ajustada al cuerpo, mientras cruza junto a un numeroso grupo de personas en dirección a la ciudad autónoma. Sobre esa imagen, la tiktoker continúa con un comentario que ha incrementado todavía más la polémica. «Literalmente, el amor de mi vida ha llegado a España. A mí que me gustan los marroquíes. Por favor, que dejen entrar a todos, que vengan aquí todos», añade entre risas en el vídeo, unas palabras que han provocado una cascada de reacciones en redes sociales.

Los comentarios no tardaron en multiplicarse. Decenas de usuarios han criticado el tono empleado por la creadora de contenido, considerando que frivoliza una situación especialmente sensible y que afecta directamente a miles de personas. Entre las respuestas más repetidas pueden leerse mensajes como «Es una falta de respeto muy grande frivolizar con estas tonterías lo que está pasando en Ceuta», mientras otros le reprochan haber convertido un asunto de máxima actualidad en una broma para conseguir repercusión en redes sociales. Incluso hay quienes le invitan a visitar la ciudad autónoma para conocer de primera mano la realidad que están viviendo sus habitantes.

La publicación continúa acumulando reproducciones y comentarios, demostrando, una vez más, la rapidez con la que cualquier contenido puede viralizarse en plataformas como TikTok, especialmente cuando aborda asuntos que generan un enorme debate social.