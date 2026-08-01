Los inmigrantes expulsados de Ceuta amenazan con volver

Las expulsiones de inmigrantes tras los últimos intentos de entrada irregular en Ceuta no parecen disuadir a algunos de ellos. Así lo refleja un vídeo grabado en el que aseguran que volverán a intentarlo «mañana». Mientras pronuncia esa palabra, acompaña su respuesta con un gesto del dedo índice hacia delante, dejando clara su intención de regresar a la ciudad autónoma pese a haber sido expulsado. No es el único que hace ese gesto. También se puede ver cómo otro joven, poco más tarde, también lo repite.

Las imágenes fueron captadas poco después de que varios inmigrantes fueran devueltos a Marruecos tras ser interceptados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El vídeo pone el foco sobre la presión migratoria que soporta Ceuta. En los últimos días se han sucedido varios intentos de entrada irregular, tanto por la valla fronteriza como por la zona marítima, lo que ha obligado a reforzar la vigilancia y los dispositivos de control desplegados por las autoridades españolas.

España mantiene la cooperación con Marruecos para gestionar los flujos migratorios y realizar las devoluciones previstas por la legislación. Sin embargo, las imágenes evidencian que algunos de los inmigrantes expulsados mantienen intacta su intención de volver a cruzar la frontera en cuanto tengan una nueva oportunidad.

La escena grabada resume la dificultad de frenar un fenómeno que sigue marcando la actualidad en la frontera sur de Europa. Un simple gesto, una palabra, basta para reflejar la determinación de quienes aseguran que volverán a intentarlo.

Ceuta registra la salida de 69.500 migrantes hacia Marruecos

Las Fuerzas de Seguridad del Estado calculan que alrededor de 69.500 migrantes han salido de Ceuta hacia Marruecos en las últimas 30 horas, después de la entrada masiva registrada el 30 de julio. No obstante, las autoridades precisan que esa cifra podría incluir también a personas que habían llegado a la ciudad autónoma en días anteriores.

Según las estimaciones oficiales, el número de salidas supera al de las entradas calculadas por el Gobierno para esa jornada. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reconocido que no es posible determinar con exactitud cuántas personas accedieron a Ceuta el 30 de julio, aunque ha situado la cifra entre 50.000 y 60.000 migrantes, por debajo del balance de retornos contabilizado hasta ahora.

Mientras continúa el regreso de migrantes a Marruecos, este sábado han comenzado los trabajos para instalar barreras de contención en el espigón del Tarajal, una medida anunciada el viernes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.