Un panadero de Ceuta denuncia cómo miles de inmigrantes ilegales asaltaron su negocio: «Tuvieron que venir los antidisturbios»

José Manuel Ruiz es el dueño de una panadería en Ceuta y cuenta en OKDIARIO cómo vivió un asalto en su negocio después de que miles de ilegales cruzaran a nado la frontera de la ciudad. «Desalojamos en dos ocasiones y a la tercera tuvieron que venir los antidisturbios», ha explicado. Asimismo, cree que «todo está organizado por Marruecos».

Soy panadero, pero no hay que ser muy inteligente para saber que 60.000 personas no abren la puerta y entran en un momento», indica. Y uno de los motivos por los que cree que ha ocurrido sería la toma de Ceuta y Melilla. El país vecino prueba cuánto tardaría en coger Ceuta y Melilla, que sería medio día», ha denunciado a este medio.

Ruiz explica que «íbamos a dar el pan a un precio simbólico, pero no fue posible». «Podría haber mil personas que rompieron las ventanas y se nos fue de madre. Desalojamos en dos ocasiones y a la tercera tuvieron que venir los antidisturbios», ha explicado a este medio.

El panadero de Ceuta asegura que muchos de los ilegales que entraron tenían dinero. «Fue una cosa imprevisible porque no imaginábamos la magnitud. Dicen que venía gente sin dinero y sin recursos, pero nada más allá de la realidad; iban con billetes en las manos, con móviles y buenas zapatillas», asegura.

Ruiz ha explicado que los vecinos tuvieron que ayudar para impedir saqueos. «No hay parecido con ninguna de las anteriores ocasiones. Es una porquería de frontera. Los mismos vecinos pusieron orden en barriadas; no había policías ni ejército», ha explicado.

José Manuel Ruiz denuncia que están hartos de esta situación, en la que se encuentran desbordados, y la compara con otras fronteras europeas. «Tienen que hacer una frontera de verdad. Nos hemos sentido abandonados, todos asustados en nuestras casas. Esto no puede volver a ocurrir. No pueden pasar ni 10 personas. En otras fronteras de Europa no ocurriría», ha subrayado.

Ante lo ocurrido, Ruiz está convencido de que «llevan meses y meses organizándolo para meter aquí a 60.000 personas». Y la única solución que ve es que el Ejército español «esté en la frontera».