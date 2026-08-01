Real Madrid – Fiorentina, en directo: cómo va, dónde ver y resultado del partido de pretemporada 2026 en vivo hoy

El Real Madrid se enfrenta a la Fiorentina en el primer amistoso de la pretemporada. El encuentro se disputa en el Wörthersee Stadion de Klagenfurt este sábado 1 de agosto a las 18:00 horas (una más en las Islas Canarias). José Mourinho aún no tiene a toda la plantilla a su disposición, pero podrá probar a algunos fichajes, concretamente a Denzel Dumfries y el recién llegado Carlos Espí.

Este tipo de partidos son claves de cara a afrontar el resto de competiciones del año, por lo que los blancos tratarán de alegrar el día a sus aficionados. Además, es una gran oportunidad para que los canteranos y los jugadores con menos protagonismo puedan lucirse.