Real Madrid
Real Madrid – Fiorentina, en directo: cómo va, dónde ver y resultado del partido de pretemporada 2026 en vivo hoy
José Mourinho quiere dar una buena imagen en el primer amistoso de la pretemporada
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Minuto 31
El Real Madrid comienza a cambiar el plan, el equipo empieza a atacar más por banda. Muy activo Alexis Ciria que se ha destapado tras el gol. El canterano provoca una falta muy peligrosa al borde del área.
Minuto 28
Los de Mourinho quieren más y se lanzan al ataque. La Fiorentina no encuentra la forma de quedarse con el balón. Muy activo Arda Güler organizando la ofensiva. El turco también ha sido clave en el gol de Ciria, ya que ha dejado pasar el balón de Camavinga para que el canterano recibiera solo.
Minuto 23
¡GOOOOOOL DEL REAL MADRID!. Alexis Ciria consigue batir a De Gea tras una buena asistencia de Camavinga. El extremo ya había avisado de su peligro en las primeras acciones del encuentro. Los blancos ya ganan 2-0 justo antes del parón para la hidratación.
Minuto 20
Endrick sigue con ganas de demostrar aunque tendrá que controlar sus emociones. El brasileño discute con el árbitro después de que le señalen una falta dudosa por presionar. Los deseos de Dumfries parecen cumplirse y consigue centrar un buen balón desde la línea de fondo, aunque la defensa lo despeja.
Minuto 18
Mucho control de balón por parte del Madrid, que está sabiendo cuidar el esférico y presionar cuando no lo tiene. Por el momento, mucho juego por el interior. Denzel Dumfries muestra personalidad y le pide al equipo que suba al ataque.
Minuto 14
Muy activo Endrick tras el gol, incluso haciendo alguna falta tras la presión. El delantero manda un mensaje muy serio a Mourinho, que tendrá que sacar conclusiones después de ver su rendimiento en Austria. El jugador quiere hacerse un hueco en el equipo y lo está demostrando.
Minuto 11
¡GOOOOL DEL REAL MADRID!. Endrick no perdona en su primera oportunidad. El brasileño firma un gran remate cruzado dentro del área, tanto de nueve puro imposible para De Gea. Real Madrid 1 Fiorentina 0.
Minuto 8
Mucho peligro en el primer corner del Real Madrid. El equipo pidió un posible penalti por mano tras un remate de Alexis Ciria, pero el colegiado no señala nada. Empieza muy activo el canterano.
Minuto 5
El conjunto blanco comienza a activarse en la presión. El equipo buscó la primera contra del partido por mediación de Arda Güler, pero los italianos la han parado con una falta técnica.
Minuto 3
El Real Madrid comienza a controlar los tiempos del partido. El primer remate del encuentro lo firma Trent, aunque no consigue dirigirlo a puerta. Muy atento Mourinho, que está apuntando todo en una libreta desde el banquillo.
Minuto 1
Ya rueda el balón en Austria. La Fiorentina busca proponer con velocidad, pero los blancos se colocan y organizan la presión. Paciente por el momento el equipo de Mourinho.
Se celebra un minuto de silencio en honor a Franco Baresi, una leyenda absoluta del fútbol italiano. El ex jugador del Milán ha fallecido a los 66 años de edad.
Saludo protocolario entre los jugadores. Se acabo la espera, tras los sorteos previos, todo está listo para que comience el encuentro. Fede Valverde viste el brazalete de capitán. Mourinho se mantiene sentado junto a Sami Khedira.
Los jugadores saltan al Wörthersee Stadion para presentarse al público antes del primer amistoso de la temporada. La Fiorentina tratará de cambiar las malas sensaciones después de un año decepcionante, ya que terminaron en 15ª posición en la Serie A.
Arda Güler podrá hacer mucho daño jugando como mediocentro ofensivo. El año pasado tuvo que jugar varios partidos como interior o desde la banda derecha. Sin embargo, hoy podrá ser protagonista en una de sus demarcaciones preferidas.
Carlos Espí podría tener su primera oportunidad con el equipo. El delantero acaba de fichar por el club, pero Mourinho ha decidido convocarlo y es una opción muy viable desde el banquillo.
Los jugadores del Real Madrid empiezan a probar a los porteros con remates desde la frontal del área y con remates desde centros laterales. Muy activo Álvaro Carreras, que está siendo el encargado de poner el balón desde la banda izquierda. El español no lo tendrá nada fácil este año, ya que el club ha fichado a Marc Cucurella, que será una durísima competencia después de ganar el Mundial.
La Fiorentina quiere dar la sorpresa en el Wörthersee Stadion de Klagenfurt. Este es el once inicial de los italianos:
De Gea, Jiménez, Dragusin, Viery, Ranieri, Mandragora, Oulai, Ndour, Atta, Gudmundsson y Piccoli
Partido clave para Eduardo Camavinga. El club está tratando de negociar una futura salida, pero parece que el francés no lo está poniendo nada fácil. Sin embargo, Mourinho ha decidido ponerlo en el once titular. ¿Nueva oportunidad o falta de opciones?.
El balón comienza a tomar protagonismo poco a poco. Muy cerca de los jugadores Sami Khedira, que es el asistente técnico de Mourinho. El ex jugador del Real Madrid sabe perfectamente lo que significa vestir esta camiseta, por lo que intentará aportar su granito de arena con los jugadores
Los jugadores ya han saltado al campo para realizar el calentamiento previo. Por el momento, se están limitando a hacer ejercicios de movilidad sin balón. Las lesiones pueden aparecer en las pretemporadas y este tipo de trabajos son muy necesarios para evitar sustos.
Las bajas siguen siendo uno de los grandes condicionantes del partido. Muchos jugadores siguen de vacaciones tras el Mundial, algo que ha dejado muy pocas alternativas en ataque. En la banda derecha lo más lógico sería subir a Trent, pero el entrenador se ha decantado por probar a Denzel Dumfries en esa posición.
Los partidos de pretemporada son conocidos por su gran cantidad de cambios. Mourinho podrá contar con los siguientes jugadores desde el banquillo:
Sergio Mestre, Javi Navarro, Carlos Espí, Lamini Fati, Fortea, Cestero, Lacosta, Aimar García, Yáñez y Jacobo.
El entrenador ha decidido darle protagonismo a todos los jugadores del primer equipo. Los únicos canteranos son los centrales y Alexis Ciria. Además, ha sorprendido con Denzel Dumfries, que aparentemente jugará de extremo. Por último, ha confiado en Endrick por delante de Carlos Espí, algo comprensible teniendo en cuenta que el ex del Levante acaba de llegar al club.
El Real Madrid ya ha confirmado el once inicial para el partido contra la Fiorentina. Estos son los elegidos del portugués:
Lunin, Trent, Joan Martínez, Mario Rivas, Á. Carreras, Camavinga, Valverde, Arda Güler, Denzel Dumfries, Alexis Ciria y Endrick.
Mourinho ha tenido que diseñar un once inicial con una plantilla llena de bajas. Algunos jugadores siguen de vacaciones tras el Mundial y otros tienen lesiones de diferentes tipos. El entrenador tiene la oportunidad de empezar a analizar los esquemas que mejor le van al equipo.
El Real Madrid se enfrenta a la Fiorentina en el primer amistoso de la pretemporada. El encuentro se disputa en el Wörthersee Stadion de Klagenfurt este sábado 1 de agosto a las 18:00 horas (una más en las Islas Canarias). José Mourinho aún no tiene a toda la plantilla a su disposición, pero podrá probar a algunos fichajes, concretamente a Denzel Dumfries y el recién llegado Carlos Espí.
Este tipo de partidos son claves de cara a afrontar el resto de competiciones del año, por lo que los blancos tratarán de alegrar el día a sus aficionados. Además, es una gran oportunidad para que los canteranos y los jugadores con menos protagonismo puedan lucirse.
Minuto 33
Trent no consigue sacarle provecho a la falta y la manda por encima de la portería. Arda Güler también estaba entre los lanzadores, pero el perfil estaba claramente pensado para un diestro.