Alineación oficial del Real Madrid – Fiorentina hoy: Endrick delantero y Dumfries extremo

El Real Madrid juega contra la Fiorentina en el primer amistoso de la pretemporada. El encuentro se disputará el Wörthersee Stadion de Klagenfurt este sábado 1 de agosto a las 18:00 horas (una más en las Islas Canarias). José Mourinho aún no tiene a toda la plantilla a su disposición, pero se ha decantado por algunos movimientos arriesgados, ya que ha colocado a Dumfries como extremo y le ha dado protagonismo a Endrick por delante de Carlos Espí.

Once inicial del Real Madrid frente a la Fiorentina

Estos son los elegidos del entrenador portugués para empezar el partido: Lunin, Trent, Joan Martínez, Mario Rivas, Á. Carreras, Camavinga, Valverde, Arda Güler, Denzel Dumfries, Alexis Ciria y Endrick. En el banquillo estarán: Sergio Mestre, Javi Navarro, Carlos Espí, Lamini Fati, Fortea, Cestero, Lacosta, Aimar García, Yáñez y Jacobo.