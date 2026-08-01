Pretemporada del Real Madrid

Alineación oficial del Real Madrid – Fiorentina hoy: Endrick delantero y Dumfries extremo

Mourinho ha sacado a todos los jugadores del primer equipo disponibles, los únicos canteranos son los centrales y Alexis Ciria

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Endrick antes del Real Madrid Fiorentina
Endrick antes del Real Madrid Fiorentina (Getty)

El Real Madrid juega contra la Fiorentina en el primer amistoso de la pretemporada. El encuentro se disputará el Wörthersee Stadion de Klagenfurt este sábado 1 de agosto a las 18:00 horas (una más en las Islas Canarias). José Mourinho aún no tiene a toda la plantilla a su disposición, pero se ha decantado por algunos movimientos arriesgados, ya que ha colocado a Dumfries como extremo y le ha dado protagonismo a Endrick por delante de Carlos Espí.

Once inicial del Real Madrid frente a la Fiorentina

Estos son los elegidos del entrenador portugués para empezar el partido: Lunin, Trent, Joan Martínez, Mario Rivas, Á. Carreras, Camavinga, Valverde, Arda Güler, Denzel Dumfries, Alexis Ciria y Endrick. En el banquillo estarán: Sergio Mestre, Javi Navarro, Carlos Espí, Lamini Fati, Fortea, Cestero, Lacosta, Aimar García, Yáñez y Jacobo.

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