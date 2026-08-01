El Real Madrid sacará más dinero gracias a la cantera con la venta de Fran González al Sevilla

El Real Madrid sigue sacando petróleo con La Fábrica. Florentino Pérez ha encontrado en la cantera una máquina de hacer dinero y el siguiente en la lista apunta a ser Fran González, portero de 21 años, que no cuenta en los planes de José Mourinho y estaría muy cerca de poner rumbo al Sevilla después de haber alcanzado un acuerdo ambos clubes. Otra venta exitosa que aumente los ingresos del conjunto blanco este verano.

Y es que en Valdebebas hay mucho movimiento de salida. Valdepeñas ha sido el último en hacerse oficial y tanto Gonzalo como César Palacios están viajando este sábado a Inglaterra para fichar por el Fulham de Álvaro Arbeloa. El leonés no viajó con el equipo a Austria para el amistoso ante la Fiorentina, ya que estaría ultimando los últimos flecos de su nuevo contrato con el equipo andaluz. La salida de Nyland obligó al Sevilla a salir al mercado y puso su mirada en el talentoso guardameta del Real Madrid.

Fran González fue titular indiscutible en el Castilla y debutó con el primer equipo en abril de 2025 con Carlo Ancelotti. Sin embargo, su estreno fue amargo tras perder en el Santiago Bernabéu ante el Valencia, encajando dos goles. También suma tres partidos con la sub-21 de España. Tanto con Xabi Alonso como con Arbeloa estuvo en las convocatorias, pero no fue capaz de tener minutos con Courtois y Lunin por delante de él. Por ello, el canterano ha preferido salir del Real Madrid en busca de minutos para seguir creciendo.

Se espera que la venta de Fran González se cierre por una cifra un poco inferior a los 3 millones de euros a cambio del 50% de los derechos, además de varias cláusulas de recompra para el Real Madrid. Una fórmula que le está funcionando a las mil maravillas al club en este mercado, donde ya casi suman 200 millones de euros únicamente con futbolistas formados en La Fábrica.