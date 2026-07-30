El Real Madrid recibe 45 millones del Fulham por el 70% de los derechos de Gonzalo

El Real Madrid está muy cerca de cerrar la venta de Gonzalo García por 45 millones de euros a cambio del 70% de sus derechos, además de una opción de recompra preferente en el caso de que el club blanco le quisiese de vuelta en el Santiago Bernabéu. Una operación que supone una gran inyección económica a las arcas del club para seguir cerrando fichajes de este verano como el de Rodri o Diomandé. Todo un bombazo con la que sería la gran venta del verano en Chamartín.

Desde hace unos días, las negociaciones con el Fulham se habían intensificado. Fue un deseo expreso de Álvaro Arbeloa, con el que compartió vestuario los últimos meses de la pasada temporada. Es por ello que el club inglés se lanzó de lleno a por el canterano y llamó al Real Madrid con una oferta irrechazable para el club.

El pasado verano subió al primer equipo con Xabi Alonso, pero la vuelta de Endrick y el deseo de Mourinho de quedarse con el brasileño hacían que sus opciones de jugar se antojaran muy complicadas, eso y la necesidad en Valdebebas de vender futbolistas ante la gran inversión que está habiendo en fichajes. Pero hay que tener en cuenta que lo que vende el Real Madrid es el 70% de los derechos de Gonzalo, por lo que de esos 70 millones, el club ingresaría 45 ‘kilos’.

Pero, conocedores de su talento y de lo que puede crecer en la Premier, se guardan con Gonzalo una opción de recompra preferente. Es decir, en caso de que un club le quisiera comprar en el futuro, el Real Madrid podría recomprarlo por el mismo precio antes que ellos. En la sesión de este jueves, el delantero ya no ha entrenado con el equipo y faltan pequeños detalles para cerrar la operación. De esta forma se reencontraría con Arbeloa después de haberle conocido en La Fábrica. Incluso firmó su mejor año en Primera RFEF con 25 goles en la temporada 2024/2025.

El Real Madrid está cerca de cerrar una operación brillante para llenar las arcas del club y seguir invirtiendo dinero en reforzar otras posiciones. Ante la gran cantidad de delanteros en plantilla, la salida de Gonzalo no solo libera una ficha, sino que se trata de un gran movimiento estratégico tanto a nivel deportivo como económico.