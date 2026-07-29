El Bernabéu aporta un millón de euros al día en las cuentas del Real Madrid

El Santiago Bernabéu es una máquina de hacer dinero. Así lo demuestran las exitosas cuentas que ha publicado el Real Madrid en sus cuentas anuales del ejercicio 2025-2026. A pesar de las complicaciones que tuvo el estadio desde que comenzó la remodelación, en el club blanco ya germinan los brotes verdes para la explotación económica de uno de los estadios más impresionantes del fútbol moderno.

En el club blanco, la gestión ha sido impecable. No hay ninguno otro en el mundo que se haya acercado a los 1.221 millones de euros, sin contar traspasos de jugadores, en facturación. Un crecimiento que ha venido de la mano de lo generado por los servicios que ha ofrecido el Bernabéu. En resumidas cuentas, ya aporta alrededor de 1 millón de euros diarios a las cuentas del Real Madrid.

Desde la temporada 2018-2019, el último ejercicio antes del inicio de las obras, los ingresos del estadio han crecido un 107%. Ha pasado de facturar el Bernabéu 175 millones de euros a 363 millones. Lo que supone hasta un 41% de los ingresos totales de explotación del club, por debajo del 52% generado por el marketing y por encima del 7% de los derechos de televisión. Para más mérito, hay que recordar que el Real Madrid es un club propiedad de los socios, por lo que ni distribuye beneficios ni recibe aportaciones externas de capital.

El Santiago Bernabéu, una máquina de hacer dinero

Todo aquello que genera el club, incluido el Bernabéu, se reinvierte en el propio Real Madrid. Una rueda en la que todo lo que facture el estadio se usa para seguir mejorando las infraestructuras. Con la remodelación prácticamente finalizada, la inversión acumulada es de 1.407,7 millones de euros. Pero de dichos 363 millones de euros habría que descontar costes de explotación, mantenimiento, personal, amortizaciones e intereses por la remodelación del estadio para saber los beneficios que se llevaría el conjunto blanco.

Dentro de la solidez financiera, el Real Madrid mantiene un patrimonio sólido de 624 millones de euros, una tesorería de 83 millones y una deuda neta de apenas 9 millones sin contar el estadio. El Santiago Bernabéu sigue avanzando con éxito para convertirse en toda una hazaña empresarial para que el club tenga una máquina de hacer dinero.