Horario y cómo ver por televisión en directo la entrevista de José Mourinho en ‘El Chiringuito’ hoy

Este lunes, el presentador de El Chiringuito, Josep Pedrerol, anunció en la primera emisión del programa en Mediaset que hoy martes ofrecerá una entrevista exclusiva con el entrenador del Real Madrid, José Mourinho. Una noticia que ha suscitado gran interés entre los aficionados madridistas que quieren escuchar al técnico portugués tras su vuelta al conjunto blanco.

Con el cambio de casa de Atresmedia a Mediaset, muchas personas todavía no controlan en qué cadena se emite el programa ni el horario de emisión, así que aquí te ofrecemos toda la información que debes saber para no perderte la entrevista a Mourinho.

Cuándo y dónde ver la entrevista a José Mourinho

La fecha para esta entrevista está prevista para esta noche, tal y como anunció el presentador y director del programa en la emisión de ayer lunes. Durante la mañana del lunes anunció que por la noche en el programa daría a conocer quién era el invitado especial para el programa de martes.

La entrevista con el técnico madridista está prevista que arranque a partir de las 00:00 horas, en el horario habitual de emisión del programa. Esta se podrá seguir a través del canal Energy en la TV, o a través de Mediaset Infinity, la plataforma de streaming de Mediaset.

Mourinho y su relación con la prensa

El técnico portugués siempre se ha caracterizado por entregar grandes titulares durante sus intervenciones con la prensa. Muchos aficionados todavía recuerdan aquella famosa pregunta del «por qué» durante la rueda de prensa de la ida de las semifinales de Champions de 2011 contra el FC Barcelona.

Como este, hay muchos más momentos donde el técnico ha dejado momentos que han quedado para el recuerdo de todos los aficionados. Durante su etapa en Inglaterra ha sido conocido por su gran carácter y su personalidad competitiva, deleitando tanto a los periodistas como a los aficionados con frases icónicas que se traducen en titulares que han quedado para la historia.

Desde su regreso al banquillo madridista, solo le hemos podido escuchar en algunas intervenciones tras los partidos de pretemporada del Real Madrid, pero esta noche será la primera en la que volveremos a escuchar al técnico portugués en profundidad tras su vuelta al conjunto blanco.