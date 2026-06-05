Todo sobre el regreso de Mourinho al Real Madrid

Florentino Pérez hizo oficial el anuncio más esperado por una parte relevante del madridismo, confirmando que José Mourinho será el entrenador del Real Madrid si resulta ganador en los comicios de este próximo domingo. La estrategia temporal de la candidatura no ha sido casual, irrumpiendo con fuerza en la escena mediática justo en el momento en el que se iniciaba una importante comparecencia en televisión del candidato oponente, Enrique Riquelme.

El movimiento respondió a la necesidad percibida por el actual presidente de ilusionar a la masa social y explicar con claridad la vertiente deportiva de su proyecto antes de que los socios depositen sus votos en las urnas. Probablemente no era el plan previsto, pero la continua presencia de Riquelme en los focos podía monopolizar la iniciativa en la parte deportiva. De hecho, esa misma noche Florentino también anunció a Konaté y adelantó que habrá más fichajes. «Haré una oferta de 150 millones por una estrella mundial y joven a partir del martes a un equipo de Champions», añadió en Horizonte el jueves.

La maquinaria para sellar la vuelta del técnico portugués llevaba días en marcha, concretándose recientemente con el intercambio de los últimos documentos legales para que el preparador rubricase los flecos pendientes de su vinculación institucional, la cual se prolongará previsiblemente por un periodo de tres temporadas, hasta el año 2029. En paralelo, se entablaron las comunicaciones pertinentes con el Benfica para la resolución de su cláusula de rescisión de 15 millones, en un escenario donde el propio club lisboeta ya tiene diseñado su relevo en el banquillo con la inminente incorporación de Marco Silva.

El impacto del anuncio en el panorama futbolístico y en las redes sociales ha sido inmediato, reactivando el debate sobre una figura que dejó una huella imborrable en la historia reciente de la entidad madridista. La planificación deportiva bajo la tutela del técnico de Setúbal ya empieza a vislumbrar sus primeras directrices en materia de incorporaciones. El fichaje del lateral neerlandés Denzel Dumfries se encuentra completamente cerrado por expresa petición del luso, quien además dio el visto bueno a la contratación del central francés Ibrahima Konaté y ha solicitado formalmente a la dirección deportiva del club que investigue y calibre las opciones reales de acometer el fichaje del defensor italiano Riccardo Calafiori, especialmente si Gvardiol se va de precio.

La elección de Mourinho de cara al escenario que afronta el Real Madrid en este año 2026 cobra un sentido especial si se analiza la deriva de las últimas dos campañas. El equipo ha adolecido de una falta de orden y rigor competitivo, especialmente evidente a lo largo de este último curso. En este contexto, la figura del luso aporta la autoridad y el carisma necesarios para reconducir el vestuario, un perfil de entrenador que no requiere un proceso de persuasión diario con los futbolistas dado que su mera trayectoria genera un convencimiento inmediato.

Asimismo, su personalidad resulta idónea para mantener una interlocución exigente con el propio Florentino Pérez y para alinearse con la política editorial del club en la denuncia pública de las injusticias institucionales. El gran reto para Mourinho será refrendar esa incuestionable ascendencia con el acierto técnico y táctico en la toma de decisiones que exige la máxima competición. Los últimos años del luso han estado lejos, en cuanto a éxitos, de los primeros. No obstante, el ejemplo de Ancelotti y su ciclo dorado en el Madrid está todavía muy presente para los que confían en que las segundas partes pueden ser muy buenas.