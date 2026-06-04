La candidatura de Florentino saca un vídeo con el mítico «¿por qué?» de Mourinho para enmarcar su fichaje

La candidatura de Florentino Pérez ha enmarcado el fichaje de José Mourinho con un espectacular vídeo a través de sus redes sociales en el que aclara a lo grande los motivos de su regreso. Tras el anuncio de la llegada del portugués al banquillo, en caso de salir ganador el domingo, y conocerse el pago de los 15 millones de euros de su cláusula de salida del Benfica, desde el lado del actual presidente del Real Madrid ya se da ‘bombo’ a este importante movimiento.

En primer lugar, el vídeo comienza recordando el mítico «¿por qué?», el cual repitió una y otra vez en la rueda de prensa posterior a la derrota por 0-2 del Real Madrid contra el Barcelona en semifinales de Champions con escándalo arbitral en el Santiago Bernabéu. Esta pregunta da pie a las razones de su vuelta 13 años después.

«Por ganador, 26 títulos», es el primer argumento, repasando todos los trofeos que Mourinho ha cosechado en sus distintos equipos a lo largo de su carrera, incluida la Liga de 2012 con el Real Madrid. «Por competitividad, por liderazgo, por defensa del madridismo», añade la candidatura de Florentino, en un vídeo que concluye enseñando una pancarta con el siguiente mensaje: «José Mourinho, eres el mejor entrenador del mundo. Gracias».