Así es Konaté, el primer fichaje de Florentino que superó una depresión tras varias tragedias familiares

La campaña electoral se acelera en el Real Madrid. Adiós a la burocracia inicial; bienvenida sea la campaña pura y dura. Días de apariciones públicas —las mismas que pasarán al ostracismo una vez concluyan las elecciones—, de ataques a la candidatura contraria y garantías para avalar la propia. La de Enrique Riquelme cuenta con los argumentos de Haaland y Rodri. Mientras que la de Florentino Pérez con Mourinho y Konaté. Restan 72 horas para votar y todavía hay varios ases en la manga. Show must go on.

El de Konaté, que será jugador del Real Madrid en caso de que Florentino Pérez sea reelegido presidente, es un fichaje de esos que el mercado pone en oferta. A sus 27 años acaba de finalizar su vínculo con el Liverpool tras media década y llegará como agente libre. Experiencia y margen de años para seguir rindiendo al nivel de élite. Todo en uno. A ello añade jerarquía, potencia, gran juego aéreo y buena salida de balón sobre el terreno de juego.

Fuera del mismo, la vida ha curtido a Konaté. Especialmente a lo largo del último año natural, devastador para él. Durante el verano de 2025 falleció Diogo Jota, el que fuera compañero en el Liverpool y amigo personal del central, y a principios de 2026 perdió a su padre. Una concatenación de defunciones que desembocó en una depresión. «Todavía me cuesta asimilar lo que pasó. Su taquilla sigue en el vestuario del Liverpool», dijo tras la muerte de Diogo Jota.

Aquel fallecimiento le hizo tocar fondo hasta el punto de replantearse su carrera deportiva. «Me destrozó. Perdí todo interés. Le podría haber pasado a cualquiera de nuestro equipo, pero él era la última persona a la que cualquier jugador habría querido que le ocurriera. No le importaba nada, solo quería ser feliz y pasar tiempo de calidad con sus compañeros y su familia», explicó Konaté.

La desgracia se elevó al cuadrado a principios de este año cuando su padre, que llevaba meses en el hospital a causa de una enfermedad, falleció. «Nunca hablé de esto públicamente, pero al principio de la temporada mi padre estaba gravemente enfermo en el hospital. No sabía si debía irme a casa y dejar de jugar o quedarme porque el equipo me necesitaba. Me guardé todo para mí», dijo. Doble golpe emocional que le obligó a realizar una retroinspección purgatoria.

«Estaba un poco ausente… Presente, pero no del todo presente. Hay momentos difíciles y depresión. Y creo que la depresión es algo mucho más profundo, una enfermedad que la gente experimenta a diario. También se puede sufrir depresión en el fútbol, no hay nada de malo en admitirlo. Y puede deberse a cualquier cosa. Cuando uno tiene depresión, empieza en el corazón, sube al cerebro y se apodera de todo el cuerpo. Para mí, eso es lo difícil, y hay que hablar de ello», finalizó. Hoy día, Konaté ha superado los acontecimientos y afronta un inminente nuevo reto en el Real Madrid. Palabras mayores.